Twój Apple Watch nie chce się ładować? Aktualizacja WatchOS 8.4 rozwiązuje ten problem, ale…

Apple udostępniło w tym tygodniu nową porcję aktualizacji dla swoich urządzeń. iOS 15.3 i iPadOS 15.3 trafiły już do smartfonów i tabletów, skupiając się na poprawce krytycznego błędu bezpieczeństwa. Teraz łatka trafia też do Apple Watch.

Aktualizacja dla smartfonów i tabletów przyniosła rozwiązanie błędu w przeglądarce Safari. A jaki problem był z zegarkami? Po poprzedniej aktualizacji (WatchOS 8.3) użytkownicy Apple Watch zaczęli zauważać problem z ładowaniem, występujący w niektórych modelach. Dokładniej – urządzenia po rozładowaniu nie chciały się ładować.

Watch 8.4 co prawda likwiduje błąd związany z ładowaniem Apple Watch, ale…

Już sam fakt, że aż tak poważny błąd pojawił się w ostatniej aktualizacji jest dość niecodzienny jak na Apple. Zwykle nowe wersje oprogramowania są testowane na tyle długo w kanale beta, by wyeliminować tak poważne i masowe usterki. Tym razem tak się jednak nie stało, ale przecież firma wydała aktualizację, która rozwiązuje problem, więc powinno być już dobrze, prawda?

Nie do końca. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, błąd sprawiał, że zegarki nie chciały się ładować. Oznacza to więc, że choć aktualizacja została wydana i można ją zainstalować na swoim Apple Watch, to osoby dotknięte skutkami błędu raczej tego nie zrobią. W końcu jeśli ich zegarek rozładował się i nie odpowiada po podłączeniu do ładowarki, nie mogą oni go uruchomić w celu jego aktualizacji. Co w takim razie trzeba zrobić? Pozostaje tylko udać się do autoryzowanego serwisu lub do sklepu Apple Store, by tam fachowcy zajęli się problemem.

Apple potwierdziło istnienie błędu, wydało jego poprawkę, więc teraz posiadacze Apple Watch powinni łatwo uzyskać pomoc. Jednak tak czy inaczej, to naprawdę poważne niedopatrzenie ze strony firmy, które pozbawiło użytkowników zegarków dostępu do swoich urządzeń.