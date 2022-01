Bezzałogowy śmigłowiec MQ-8C Fire Scout przeszedł chrzest bojowy z… narkotykami w tle

W 2013 roku swój pierwszy lot zaliczył bezzałogowy śmigłowiec MQ-8C Fire Scout opracowany przez Northrop Grumman. W 2019 roku jego stan określono na uzyskanie wstępnych możliwości operacyjnych i oto dziś, całe trzy lata później ten przeznaczony zarówno do wywiadu, jak i działań bojowych dron przeszedł chrzest bojowy. Na szczęście bez wybuchów i śmierci w tle.

Po wystartowaniu z pokładu LCS bezzałogowy śmigłowiec MQ-8C Fire Scout pomógł w zwalczaniu przemytu narkotykowego

O pierwszym operacyjnym wykorzystaniu zautomatyzowanego bezzałogowego śmigłowca MQ-8C Fire Scout klasy VTUAV poinformowała zarówno amerykańska marynarka wojenna, jak i sam producent. Miało to miejsce 24 stycznia, kiedy ten taktyczny śmigłowiec o autonomicznych możliwościach zrealizował swoją pierwszą misję w regionie Ameryki Środkowej.

Okazja na chrzest „bojowy” nadarzyła się ledwie 6 tygodni od wprowadzenia go na pokład fregaty rakietowej USS Milwaukee klasy Littoral Combat Ship pod władzą 5. oddziału 22. Eskadry Morskich Śmigłowców Bojowych. W tym oddziale MQ-8C Fire Scout zastąpił starszego MQ-8B i pełni rolę wsparcia dla załogowego śmigłowca MH-60S Seahawk, ale tylko tego informacyjnego, bo choć projekt obejmuje możliwość wyposażenia go w uzbrojenie, to pierwsze próby ku temu będą realizowane dopiero po 2023 roku.

Misja, której szczegółów nie ujawniono, dotyczyła zwalczania przemytu narkotyków, gdzie MQ-8C Fire Scout mógł wykorzystać swoje wyposażenie do zwiadu, rozpoznania i wskazywania celów (ISR&T) w postaci stacji radiolokacyjnej AN/ZPY-8 Osprey MM. Ta podczas działań wojennych ma być podstawą dla powiązanego ze śmigłowcem okrętu, który na podstawie zbieranych przez niego danych będzie mógł celować w zagrożenia znajdujące się ponad horyzontem.

Pod kątem specyfikacji bezzałogowy śmigłowiec MQ-8C Fire Scout jest solidnym kawałem sprzętu, który może przelecieć do 2272 km (lub do 15 godzin), rozwinąć prędkość maksymalną 260 km/h za sprawą swojego 606-kW silnika Rolls-Royce 250-C47B napędzającego 11,2-metrowe śmigło i osiągnąć pułap operacyjny do 6100 metrów. Waży przy tym 1338 kg, a mierzy 10,6 x 3,3 metra.