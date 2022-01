Amerykańskie siły powietrzne zorganizowały pierwszy lot zdalnie sterowanym eVTOL Heaviside

W 2017 roku w USA powołano do życia ciekawą inicjatywę w formie programu AFWERX, który ma na celu przyspieszyć rozwój zaplecza wojskowego przy wykorzystaniu ofert firm prywatnych, a nie wyłącznie gigantów, realizujących projekty od dekad. Jednym z przejawów AFWERX jest dążenie do elektrycznych pionowzlotów, które w grudniu ubiegłego roku sprawiły, że amerykańskie siły powietrzne zaliczyły pierwszy lot zdalnie sterowanym eVTOL.

Realizowany przez Siły Powietrzne USA AFWERX ma przyspieszyć rozwój technologii wojskowej poprzez znalezienie sposobów na zachęcanie do realizowania innowacji technicznych w prywatnych firmach poprzez obejście konwencjonalnej biurokracji, dzięki wykorzystaniu właśnie kontraktów wojskowych. Przykład nowoczesnych, zdalnie sterowanych pionowzlotów bezemisyjnych, jest tego świetnym przykładem.

Pierwszy lot zdalnie sterowanym eVTOL w ramach AFWERX

Dowiedzieliśmy się właśnie, że AFWERX pozwolił pilotom Sił Powietrznych USA przeprowadzić pomyślnie pierwszy lot elektrycznego samolotu pionowego startu i lądowania (eVTOL) z pilotem Sił Powietrznych przy kontrolerze. Miało to miejsce w grudniu 2021 roku, kiedy to kapitan Terrence McKenn, pilot rezerwy Sił Powietrznych w 370 Eskadrze Testów Lotniczych oraz lider testów i eksperymentów w programie AFWERX Agility Prime, wzniósł po raz pierwszy w przestworza elektryczny samolot Kitty Hawk Heaviside w zakładzie Kitty Hawk Corporation w Palo Alto w Kalifornii.

Elektryczny samolot Heaviside firmy Kitty Hawk został nazwany na cześć angielskiego inżyniera, fizyka i matematyka – Olivera Heaviside’a. W obecnej formie przyjmuje postać dwumiejscowego samolotu sterowanego zdalnie z tradycyjnymi skrzydłami, na których znalazło się łącznie sześć przechylnych śmigieł napędzanych silnikami elektrycznymi, które z przodu uzupełnia dodatkowa para.

Pierwszy raz, jak to pierwszy raz, pozwolił samolotowi Kitty Hawk Heaviside zapisać się na kartach historii. Ten wyjątkowy lot poprzedził czterodniowy program szkoleniowy w zakresie zdalnego sterowania przy użyciu Buddy Box. Ten system został zaprojektowany tak, żeby pełnić funkcję samochodów do nauki jazdy, gdzie uczeń jest za sterami, a obok ciągle siedzi instruktor, który może zareagować w każdej chwili.

Pod kątem możliwości ta konfiguracja umożliwia samolotowi Heaviside wznoszenie się pionowo lub z krótkiego pasa startowego przy zachowaniu niskiego hałasu. Na wysokości 460 metrów emituje zaledwie 35 decybeli, czyli około 100 razy mniej w porównaniu do konwencjonalnego śmigłowca. W powietrzu może osiągać prędkość około 290 km/h i zasięg do 160 km na jednym ładowaniu baterii. Jego maksymalna masa startowa wynosi 400 kg, co pozwala na przewożenie dwóch pasażerów (do 160 kg).

Według Sił Powietrznych, naziemna stacja kontrolna systemu pozwala zaprogramować Heaviside’owi kompletny plan lotu, który może on wykonywać autonomicznie, choć w razie potrzeby może również latać zdalnie za pomocą kontrolera Buddy Box. Finalnie tego typu dzieło może znaleźć zastosowania stricte wojskowe, jak i cywilne.