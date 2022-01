BMW Theatre Screen próbuje nas przekonać, że samochód może być kinem na kółkach

BMW na targach CES 2022 nie szczędziło pokazów swoich nowych dzieł, które niekoniecznie bezpośrednio dotyczą samochodów, bo sprowadzają się do ich otoczki. Wcześniej firma pokazała dynamicznie zmieniający się lakier, skupiając naszą uwagę na nadwoziu, ale zaprosiła nas również do kabiny, w której każdy z podróżujących chciałby siedzieć na tylnej kanapie. Powód? BMW Theatre Screen, który udowadnia, że samochód może być kinem na kółkach.

Dzięki BMW samochód może być kinem na kółkach, a to wszystko za sprawą wyjątkowego ekranu BMW Theatre Screen, który ma ponoć „zapewniać kinowe doświadczenia w samochodzie”

Stosowanie ekranów w samochodach nie jest niczym nowym i to nie tylko w kwestii wskaźników za kierownicą, czy ekranu infotainment na środku deski rozdzielczej. Wielu producentów umieszcza też specjalne ekrany zarówno dla pasażera obok kierowcy, jak i tych na tylnych siedzeniach. Takie udogodnienia są zwykle częścią modeli z najwyższej półki, ale i tak ich forma (z pewnymi wyjątkami – np. Modeli Tesli) nie nadaje się aż tak do oglądania filmów w wysokiej jakości. Zwłaszcza kiedy należymy do dumnego grona kinomaniaków.

Czytaj też: Czarna skrzynka EDR będzie obowiązkowa w każdym nowym samochodzie już od lipca

BMW postanowiło to jednak zmienić, prezentując BMW Theatre Screen opracowany w ramach współpracy z firmą Amazon, co zapewniło wbudowaną usługę Amazon Fire TV dostępną poprzez połączenie 5G. Ta konkurencja dla Netflixa pozwala projektowi BMW znacząco rozszerzyć swoje możliwości. Zapewnia mu dodatkowo treści wszelakiej maści do prezentacji możliwości ekranu i to z wyższej półki. Firma nie wyklucza jednak integracji również innych form subskrypcji, choć wydaje się to dostępne wyłącznie dla Chin, sugerując monopol na usługę Amazona w Europie i USA.

Czytaj też: Oczyszczacz powietrza z samochodu. Jak Hyundai przerobił elektrycznego Ioniq 5?

Umiejscowiony na oparciu przednich siedzeń 31-calowy ekran o proporcjach 32:9 i rozdzielczości 8000 x 2000 zajmuje niemal całą szerokość wnętrza samochodu. Przez te proporcje ekran został podzielony na trzy części i tak też na samym środku wyświetlany może być firm w rozdzielczości 4K przy proporcjach 16:9, a po bokach ekran będzie wyświetlał inne informacje.

Reklama

Czytaj też: Jeden kolor lakieru to za mało. W BMW będzie można go zmieniać dynamicznie

Więcej informacji firma nie udostępniła, ale wiemy, że po aktywacji ekranu tylne i boczne szyby pojazdu są automatycznie zaciemniane zasłonami przeciwsłonecznymi, a za nagłośnienie odpowiada zintegrowany system dźwiękowy Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Pozornie niebezpieczny dla kierowcy ekran nie powinien mu przeszkadzać, bo blokowane przez niego lusterko wewnętrzne mogłoby wyświetlać podgląd z kamer na tyle w czasie rzeczywistym.