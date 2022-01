Chiński robot kroczący jest największy na świecie. I trochę przypomina jaka

Chiny pochwaliły się swoim nowym robotem kroczącym, który nieco przypomina jaka i jest podobno największym tego typu robotem na świecie. Co o nim wiemy?

Niezbyt wiele. Chiński robot wyglądający jak jak potrafi biegać sprintem, wykonywać krótkie skoki i ogólnie radzić sobie całkiem nieźle z chodzeniem w każdym kierunku. Każda z jego czterech kończyn kontrolowana jest przez 3 moduły stawowe (razem 12), co pozwala na dość dużą elastyczność. Chiny chwalą się, że ich mechaniczny jak radzi sobie w bardzo zróżnicowanym środowisku – od chodzenia po schodach, przez błotniste drogi, aż po łąki, pustynie i głęboki śnieg.

Chiński robot może być również uzbrojony

Jak wiele innych nowych technologii, bioniczny robot został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu potencjału chińskiej armii. Chiński Global Times podaje, że maszyna będzie wykorzystywana głównie do misji rozpoznawczych na odległych regionach przygranicznych i na polach bitew. Nie wiemy niestety, jak długo działa na pojedynczym ładowaniu.

Wiemy za to, ile wynosi jego udźwig i prędkość maksymalna – 160 kilogramów i 10 km/h. Maszyna reaguje też podobno na krótkie polecenia głosowe – być może więc, robot-jak wykorzystuje to samo oprogramowanie, co mniejszy robot (przypominający psa) o nazwie Geda, który waży 32 kg i jest w stanie udźwignąć ładunki o wadze 40 kg.

Postęp technologiczny Chin ma obecnie bardzo imponujące tempo. Szczególnie jeśli chodzi o technologie wojskowe – nic więc dziwnego, że Chiny w końcu zainteresowały się robotami kroczącymi. Szkoda tylko, że podano tak mało szczegółów dotyczących nowego, robotycznego jaka.