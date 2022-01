Chińscy naukowcy stworzyli regenerującego się miękkiego robota-rozgwiazdę ze zmiennym kamuflażem

Zespół badawczy kierowany przez profesora Quan Li z Uniwersytetu Południowo-Wschodniego w Chinach stworzył bardzo ciekawego robota, zbudowanego z jeszcze ciekawszego materiału. Tak właściwie to chodzi tu głównie o sam materiał.

Chiński zespół zaczął bowiem swoją pracę od stworzenia materiału, który może zmieniać swój kolor, naśladując tym samym kamuflaż naturalny spotykany często właśnie u morskich mięczaków, takich jak rozgwiazdy.

Oprócz zmiany koloru, pod wpływem reakcji na ciepło i nacisk, materiał potrafi kurczyć się w kontrolowany sposób, a więc potrafi się w ten sposób poruszać. No i posiada silne właściwości regeneracyjne – odcięte macki można przykleić z powrotem, nagrzewając wcześniej materiał.

Ten cudowny materiał, który potrafi wszystkie powyższe rzeczy jest ciekłokrystalicznym elastomerem, który tak jak większość elastomerów tego typu zawiera w swojej strukturze fazy (tzw. mezogeny) w postaci małych prętów, które pod wpływem temperatury potrafią kurczyć się i rozciągać.

Robot-rozgwiazda potrafi się poruszać i regenerować

Naukowcy wykorzystali ten efekt kurczenia się, aby umożliwić miękkiemu robotowi „pełzanie”. W tym celu uformowali materiał polimerowy w kształcie rozgwiazdy i dodali barwnik wrażliwy na podczerwień na spodniej stronie jednej z macek. To zmodyfikowane miejsce kurczyło się po podgrzaniu przez efekt fototermiczny wynikający z napromieniowania w bliskiej podczerwieni i rozszerzało się po ochłodzeniu. Ponieważ tylko jedno ramię reagowało na bodziec tego typu, robot-rozgwiazda powoli poruszał się po powierzchni, popychany przez kurczącą się-rozszerzającą się mackę. Prawie jak gąsienica.

Jeśli chodzi o kamuflaż, czyli zmianę koloru samego materiału, chińscy badacze dodali do niego specjalny barwnik molekularny łączący nici polimerowe. Podczas ogrzewania i nacisku, jego części molekularne oddzielają się od siebie powodując zmianę koloru samego materiału. Zdaniem badaczy efekt ten jest bardzo podobny do działania naturalnego mechanizmu kamuflażu, który stosują rozgwiazdy.

Do tego, elastomer może zostać pocięty na wszelkie możliwe sposoby – odbudowa pierwotnego kształtu, z zachowaniem wszystkich właściwości sprowadza się do podgrzania pociętych kawałków i ponownego ich złączenia, co zresztą sprawdzili chińscy badacze.

Twórcy robota-rozgwiazdy sugerują, że tego rodzaju biomimetyczne materiały miękkie o właściwościach termicznych i mechanochromowych (zmiana koloru pod wpływem ciepła i ciśnienia) mogłyby być stosowane w biomimetycznych robotach, wszelkiego rodzaju czujnikach oraz jako materiał dla wojska, dzięki któremu udałoby się uzyskać zmienny i w pełni konfigurowalny wzór kamuflażu.