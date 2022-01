Chiny budują megakonstelację satelitów. Internet dla każdego?

Chińczycy planują budowę megakonstelacji satelitów, która ma znajdować się na niskiej orbicie okołoziemskiego (LEO). Powołano do życia dwie firmy, które mają pomóc w rozwoju projektu, choć szczegóły dotyczące ich zadań pozostają niejasne. Wszystko po to, by zapewnić Internet we wszystkich zakątkach kraju.

Chińskie Science and Technology Daily reports ogłosiło, że 29 grudnia powołano do życia dwie nowe firmy – China Satellite Network Application Co. i Chongqing Satellite Network System Research Institute Co. Ich zadaniem będzie pomoc w budowie megakonstelacji satelitów w mieście Chongqing.

Chiński Internet dla każdego

Uruchomienie dwóch nowych film to ważny krok do stworzenia megakonstelacji satelitów zapewniających mieszkańcom Chin dostęp do Internetu. Projekt ma wypełniać luki komunikacji naziemnej, gwarantując dostęp do Internetu w obszarach wiejskich, gdzie infrastruktura nie jest tak dobrze rozwinięta.

Dokumenty złożone pod koniec 2020 r. wskazują, że Chiny planują konstelację co najmniej 13 000 satelitów stacjonujących na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) do zapewnienia globalnej komunikacji. Projekt ten ma duże poparcie, zarówno władz rządowych, jak i mieszkańców.

Niedawno został zatwierdzony 14. plan pięcioletni na lata 2021-2026 oraz „cele dalekosiężne do 2035 roku”. Wzywa on do stworzenia zintegrowanej sieci satelitów komunikacyjnych, nawigacyjnych i obserwacji Ziemi. Projekt ma być realizowany stopniowo, a kolejnych owoców można spodziewać się jeszcze w 2022 roku.

Nowe firmy nie są pierwszymi zajmującymi się internetem satelitarnym, które zostały założone w Chongqing. Pod koniec 2018 roku China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) założył Dongfanghong Satellite Mobile Communication Co., aby projekt komunikacyjny CASC Hongyan LEO. Miał on składać się z ponad 300 satelitów. Niestety, do tej pory został wystrzelony tylko jeden prototyp – Hongyan-1 w 2018 r.

Chińczycy nie porzucili całkowicie tego projektu, a po prostu szukają sposobów na jego materializację. Uruchomienie dwóch nowych firm może w tym pomóc. Nikt głośno tego nie mówi, ale Chiny chciałyby, aby tworzony przez nich system był realną konkurencją dla Starlink.