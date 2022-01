Chiny wybudują największą elektrownię słoneczną na świecie. Skala chińskich inwestycji w OZE powala swoim rozmachem

Państwowa firma energetyczna China Huadian Corporation rozpoczęła właśnie prace nad największą elektrownią słoneczną na świecie. Po ukończeniu, jej moc ma wynosić 3,3 GW. Sama instalacja zostanie wybudowana w prowincji Syczuan i jest jednym z projektów realizowanych w ramach najnowszego chińskiego planu pięcioletniego, który zakłada budowę aż dziewięciu nowych instalacji OZE.

Projekt o wartości 2,51 mld dolarów zakłada właściwie wybudowanie dwóch elektrowni słonecznych: Mangkang Angdo i Gongju Lator, które powstaną w pobliżu miasta Changdu. Teren obu inwestycji zostanie zintegrowany w taki sposób, aby panele fotowoltaiczne pozwalały na uprawę roślin i wypasanie zwierząt hodowlanych.

Budowa realizowana jest w ramach kolejnego (czternastego, jeśli dobrze liczę) planu pięcioletniego, który zakłada, że w Chinach powstanie dziewięć nowych projektów OZE, których łączna moc produkcyjna ma wynosić 300 GW. Łączny koszt tak dużej inwestycji wynosić będzie 47 miliardów dolarów. Takie dane podaje przynajmniej chińska Państwowa Administracja Energii.

Rozwój OZE w Chinach ma niesamowite tempo

Oprócz największej na świecie elektrowni słonecznej, Chiny inwestują również w mniejsze rozwiązania, ale realizowane z równie dużym rozmachem. Mowa tutaj chociażby o wspólnym przedsięwzięciu producenta modułów fotowoltaicznych Longi i koncernu paliwowego China Petrochemical Corp, które zakłada instalację fotowoltaiki na każdej ze 147 stacji benzynowych China Petrochemical Corp.

Moduły te będą składać się m.in. z paneli fotowoltaicznych Longi Roof, które można instalować zamiast tradycyjnego pokrycia dachowego. Czy pomysł ten brzmi znajomo? Owszem, ale amerykańskie prawo patentowe, na które być może mogłaby powołać się Tesla, w Chinach nie zadziała.

Reklama

Czytaj również: Zanieczyszczenia w Chinach przewyższają już emisje wszystkich rozwiniętych krajów razem wziętych

Ogromne inwestycje Chin w odnawialne źródło energii to pokłosie obietnicy złożonej przez Xi Jinpinga, prezydenta Chin, który we wrześniu 2020 r. podczas zgromadzenia ONZ zadeklarował, że Chiny osiągną neutralność klimatyczną do 2060 r. Zanim to jednak nastąpi, chiński plan zakłada dalszy wzrost emisji dwutlenku węgla, który swoje maksimum osiągnie w 2030 r. Potem Chiny zaczną emitować coraz mniej CO2.