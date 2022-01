Czarna dziura milion razy jaśniejsza od Słońca jest kluczem do wyjaśnienia wieloletniej zagadki

Czarne dziury raczej nie kojarzą się z wysoką jasnością, ale ta, która znajduje się na terenie galaktyki Tol 0440-381 jest milion razy jaśniejsza od naszej gwiazdy.

Już samo to wydaje się niezwykłe, ale istnieje co najmniej jeden dodatkowy aspekt, który również wzbudza zainteresowanie: możliwość rozwiązania zagadki związanej z tzw. erą rejonizacji. Był to jeden z pierwszych etapów ewolucji wszechświata. Właśnie wtedy doszło do ponownej jonizacji wodoru, a początek tego zjawiska nastąpił około 400 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu.

Ówczesny wszechświat uległ schłodzeniu, a materia zaczęła się łączyć, dając początek istnieniu pierwszych gwiazd i galaktyk. Proces ten wiązał się ze wzrostem temperatur, co z kolei przełożyło się na ponowną jonizację wodoru. Wielką niewiadomą przez długi czas pozostawało to, jak w ogóle doszło do zapoczątkowania rejonizacji. Okazuje się, że kluczem do rozwiązania zagadki może być grupa galaktyk z tzw. kontinuum Lymana.

Czarna dziura obserwowana przez astronomów jest milion razy jaśniejsza od Słońca

Przedstawiciele Uniwersyetu w Iowa, którzy opublikowali swoje ustalenia na łamach Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, zidentyfikowali czarną dziurę o jasności milion razy wyższej od Słońca. Ich zdaniem taki obiekt może być bardzo podobny do źródła odpowiedzialnego za rejonizację wszechświata. Został on zauważony w lutym ubiegłego roku dzięki obserwatorium Chandra. Wygląda na to, że część związanych z nim fotonów „uciekła” (a w zasadzie wypłynęła) i została zaobserwowana przez astronomów.

