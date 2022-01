Europejskie modele z serii Galaxy S22 będą wyposażone w Exynos 2200. Znamy ich ceny

O tym, że seria Galaxy S22 będzie wprowadzana na różne rynki w wariantach z procesorem Snapdragon lub nowym Exynosem wiemy od dawna. Teraz po raz kolejny dostajemy potwierdzenie, że w Europie urządzenia te pojawią się z SoC Exynos 2200. Jednak nowy raport mówi nie tylko o tym, bo daje nam też wgląd w prawdopodobne ceny smartfonów.

Przez dłuższy czas mówiło się, że seria Galaxy S22 w Europie będzie wyposażona w procesor Qualcomm, tak jak zresztą było to do tej pory. Trochę nas te wieści rozczarowały, zwłaszcza gdy zaczęły napływać informacje o możliwościach nowego Exynosa. Jakiś czas temu jednak zaczęto mówić, że europejskie warianty S22, S22+ i S22 Ultra jednak sięgną po chipset Samsunga. To samo potwierdza teraz najnowszy raport WinFuture. Serwis nie poprzestaje tylko na tej wiadomości, zdradzając nam jeszcze kilka szczegółów dotyczących nadchodzących flagowców.

Czytaj też: Na horyzoncie kolejny superflagowiec? Trwają prace nad OnePlus 10 Ultra

Ile będą kosztować europejskie warianty Galaxy S22 z SoC Exynos 2200?

Seria Galaxy S22 zadebiutuje już 9 lutego podczas wydarzenia Unpacked 2022. Choć premiera jest tuż za rogiem, nie przeszkadza to w pojawianiu się coraz to nowych przecieków, które zdradzają ostatnie tajemnice tych smartfonów. Raport niemieckiego serwisu potwierdza to, co słyszeliśmy od jakiegoś czasu, że europejskie wersje S22, S22+ i S22 Ultra będą wyposażone w procesor Exynos 2200.

Jest to najnowszy układ Samsunga, wykonany w 4nm procesie litograficznym, wyposażony w architekturę ARMv9 i grafikę AMD RDNA2. Chipset ma przynieść nowe funkcje graficzne, takie jak obsługa ray tracingu przez wbudowaną kartę graficzną Xclipse 920. Na temat tej karty wiemy niestety niewiele, a jej możliwości, w połączeniu z Exynosem 2200, Samsung przedstawił na krótkim filmie promocyjnym zapowiadając, że „czas, aby poważnie podejść do gier mobilnych”.

Teraz przejdźmy jednak do tej najważniejszej kwestii, czyli do europejskich cen Galaxy S22. Warto jeszcze wspomnieć, że według WinFuture ich sprzedaż w Europie ma ruszyć do 25 lutego.

Czytaj też: Huawei P50 Pro i P50 Pocket wkraczają do Polski. Ile trzeba za nie zapłacić?

Galaxy S22:

8/128 GB – 849 Euro

8/256 GB – 899 Euro

Galaxy S22+:

Reklama

8/128 GB – 1049 Euro

8/256 GB – 1099 Euro

Galaxy S22 Ultra: