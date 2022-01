Zbliżają się targi Gamedev and Creative Careers Expo 2022

W kwietniu odbędzie się V edycja Międzynarodowych Targów i Konferencji Gamedev and Creative Careers Expo 2022. Chip.pl będzie patronem medialnym wydarzenia.

Gamedev and Creative Careers Expo 2022

Impreza Gamedev and Creative Careers Expo 2022 to okazja do nawiązania współpracy między osobami, a firmami z branży gier wideo oraz sektorów kreatywnych. Szczególnie mile widziani są programiści, graficy, muzycy, ilustratorzy, animatorzy, specjaliści marketingu i PR, testerzy, designerzy, tłumacze, analitycy oraz producenci. Mogą to być zarówno osoby zaawansowane i profesjonaliści, jak i osoby chcące poznać świat gamedevu i być może zostać w nim na dłużej.

Co roku imprezę odwiedza kilka tysięcy osób, które mogą wziąć udział w prezentacjach i szkoleniach dotyczących tworzenia, projektowania oraz sprzedaż gier wideo. W poprzednich edycjach wśród dostawców udział brali m.in. CD Projekt RED, Techland, 11 bit studios, QLOC, PlayWay. GOG.com, Klabater, Lionbridge, Testronic, Tate Multimedia, Nordcurrent, People Can Fly, Wacom, hyperbook, Ten Square Games czy Sperasoft.

Czytaj też: Plany Intela z kartami graficznymi dla graczy. Firmie niestety nie wierzymy

Reklama

Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2022 roku i będzie podzielona na dwa dni. Business Day oraz Jobs Day. Wstęp jest bezpłatny, a wydarzenie będzie miało miejsce w przestrzeniach w przestrzeniach Warszawskiej Szkoły Filmowej i Kina Elektronik przy ul. Gen. Zajączka 7.

Rejestracja, zarówno dla przedstawicieli firm oraz osób indywidualnych, jest dostępna na stronie internetowej wydarzenia. Zachęcamy do wzięcia udziału i mamy nadzieję, że do zobaczenia w kwietniu.