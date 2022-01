Huawei nova 9 do zgarnięcia kilkaset złotych taniej

W październiku na europejskim rynku zadebiutował smartfon Huawei nova 9. Model ze średniej półki, który może podobać się wielu, zwłaszcza, gdy jego cena została tak atrakcyjnie obniżona.

Huawei nova 9 jest najnowszym smartfonem firmy wprowadzonym na nasz rynek. Charakteryzuje go ekran OLED o przekątnej 6,57 cala i rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli, oferujący 120 Hz odświeżanie obrazu, HDR10 oraz paletę kolorów 1B. Ekran jest zakrzywiony i wbudowano w niego optyczny czytnik linii papilarnych.

Czytaj też: Huawei nova 9 – jeśli jeszcze Cię nie przekonał, to my to zrobimy!

Huawei Nova 9

Oczywiście na pokładzie nie uświadczymy obsługi sieci 5G, Huawei umieścił tutaj układ Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Wspiera go 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bez opcji rozszerzenia kartą pamięci. Do dyspozycji mamy Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 i port USB-C. Huawei nova 9 jest zasilany baterią o pojemności 4300 mAh obsługującą szybkie ładowanie o mocy 66W, co przekłada się na naładowanie do pełna w ciągu 38 minut.

Jeśli chodzi o aparaty, to do dyspozycji dostajemy jednostkę główną o rozdzielczości 50 Mpix (F/1.9, 23mm, RYYB i matrycą 1/1.56″), obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix (F/2.2) i dwa oczka po 2 Mpix – czujnik głębi ostrości i aparat do makro.

Reklama

Czytaj też: Huawei P50 Pocket zmierza do Europy. Tylko czy ktoś zechce tyle za niego zapłacić?

Huawei nova 9 wszedł na polski rynek w cenie 2299 zł, a na początku dostępny był w promocji ze słuchawkami FreeBuds 4

Tym razem jednak Huawei nie oferuje dodatkowego sprzętu, a zwyczajnie obniża cenę smartfona. Do 22 stycznia, w sklepach typu Media Expert, nova 9 jest dostępny za 1999 zł, czyli o 300 zł taniej. Nie zabrakło też dodatkowych benefitów, takich jak raty 20 x 0%czy dodatkowy rabat na słuchawki (oba benefity w sklepie Media Expert).