Firma InWith zapowiedziała miękkie i inteligentne soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe, które oprócz korekcji naszego wzroku są w stanie wyświetlać wszystkie niezbędne do funkcjonowania w cyfrowym świecie informacje to koncepcja, o której słyszymy od lat. Już wkrótce ma stać się rzeczywistością.

Inteligentne soczewki kontaktowe zostały zapowiedziane przez firmę InWith Corporation. Michael Hayes, dyrektor generalny InWith w wywiadzie dla serwisu CNET stwierdził, że jego firma jeszcze w tym roku będzie starać się o uzyskanie odpowiedniego atestu dla swoich inteligentnych szkieł kontaktowych od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków.

Inteligentne soczewki InWith będą łączyć się z naszymi smartfonami

Hayes obiecuje m.in. to, że soczewki InWith będą kompatybilne z nawigacją, dzięki czemu przed oczami kierowcy będą wyświetlane takie informacje jak aktualnie obowiązujące ograniczenie prędkości na danym odcinku drogi, czy też odległość do następnego skrętu na zaplanowanej w nawigacji trasie.

Co z współpracą z innymi aplikacjami? Nie wiadomo. Na razie wiemy tylko, że miękkie i inteligentne szkła kontaktowe istnieją i w tym roku powinny być gotowe do sprzedaży (o ile InWith uzyska atest od FDA).

Oprócz inteligentnej części – tj. wyświetlania informacji przed oczami użytkownika, soczewki InWith będą w stanie pomóc osobom cierpiącym na starczowzroczność (utratę zdolności oczu do skupiania się na pobliskich obiektach), dostosowując się do różnych sytuacji w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę stosowania soczewek wieloogniskowych lub okularów do czytania.

Tyle teorii. W praktyce InWith nie zaprezentowało jeszcze swoich miękkich soczewek. Jeśli chodzi o nieco droższą technologię – tj. twarde soczewki z funkcją wyświetlania informacji, to podczas targów CES taki gadżet zaprezentowała firma Mojo Vision, która przy okazji pochwaliła się nawiązaniem współpracy z z Adidasem i innymi firmami sportowymi, co oznacza zapewne że jej produkt rozwijany jest m.in. z myślą o inteligentnym monitorowaniu aktywności fizycznej.

Całkiem dobry pomysł, żeby podczas treningu móc na bieżąco śledzić obciążenie swojego organizmu. Chociaż chyba o wiele bardziej przemawia do mnie wizja nawigacji samochodowej wyświetlająca wszystkie niezbędne informacje na inteligentnej soczewce.