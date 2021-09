Xiaomi Smart Glasses, czyli wyświetlacze przed Waszymi oczami

Czy #Xiaomizawszeiwszędzienajlepsze? Koncepcja Xiaomi Smart Glasses właśnie zdaje się to potwierdzać na tle ujawnionego niedawno modelu od Facebooka we współpracy z firmą Ray-Ban. Xiaomi w swoich inteligentnych okularach poszło bowiem o krok dalej i jest czymś więcej, niż tylko rozszerzeniem ekranu smartfona. Problem w tym, że gigant technologiczny nie wspomniał o swoich planach wprowadzenia ich do produkcji.

Zwykle koncepcje produktów są pełne wodotrysków i funkcji, których nie da się przenieść do projektów na masową skalę. Mają tylko pokazać to, co firma jest w stanie stworzyć w formie jednorazowego prototypu albo nawet nie tyle stworzyć, co tylko przelać na papier i pokazać światu kilka fikuśnych renderów. Xiaomi w tym przypadku poszło tą drugą drogą, ale przy tym wydaje się nam, że gdyby firma chciała, to przekułaby swoje Smart Glasses na rzeczywisty produkt masowej produkcji.

Inteligentne okulary godne XXI wieku, czyli co potrafią Xiaomi Smart Glasses?

Ważące ledwie 51 gramów Xiaomi Smart Glasses sprawiają wrażenie zwyczajnych, typowych okularów z nieco rozbudowanymi oprawkami. Niech jednak Was to nie zmyli, bo łącznie buduje je prawie 500 elementów, które umożliwiają działanie specjalnej wersji Androida. W oprawkach ukryto większość z nich, a mowa o 4-rdzeniowym procesorze ARM, małym akumulatorze, panelu dotykowym, 5 Mpx aparacie, przeróżnych czujnikach, modułach Wi-Fi/Bluetooth, podwójnych mikrofonach i głośniku.

Jednak to, co najważniejsze, sprowadza się do wyświetlacza, który generuje informacje w polu widzenia użytkownika za pomocą falowodów optycznych wytrawionych po wewnętrznej stronie prawego obiektywu. Mowa o monochromatycznym panelu MicroLED o wymiarach 2,4 x 2,02 mm z pojedynczymi pikselami wielkości 4 µm. O czytelność wyświetlanych przez niego informacji dba właśnie jednokolorowy tryb działania, dzięki któremu te informacje można odczytać nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

Proces refrakcji polega na niezliczonym odbijaniu wiązek światła, co pozwala ludzkiemu oku zobaczyć pełny obraz i znacznie zwiększa użyteczność podczas noszenia. Wszystko to odbywa się wewnątrz pojedynczego obiektywu, zamiast używania skomplikowanych systemów wielokrotnych soczewek, luster lub półluster, jak robią to niektóre inne produkty. Technologia falowodów optycznych znacznie zmniejsza rozmiar i wagę urządzenia. – czytamy na blogu Xiaomi.

To połączenie elementów umożliwia okularom Xiaomi Smart Glasses dostarczać informacje nawigacyjne, tłumaczyć tekst za sprawą wbudowanego aparatu, odbierać i prowadzić połączenia telefoniczne, dokonywać interakcji z asystentami cyfrowymi, czytać wiadomości, czy robić zdjęcia.