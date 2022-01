Na ISS trwa pierwszy w historii archeologiczny eksperyment kosmiczny

Słysząc o archeologii kojarzymy raczej starożytne artefakty okraszone otoczką rodem z przygód Indiany Jonesa. Może więc dziwić informacja o tym, że na ISS rozpoczęto niedawno archeologiczny eksperyment.

Jego celem jest stworzenie odpowiednika odwiertu próbnego w przestrzeni kosmicznej. Na Ziemi archeolodzy wykopują takie doły, których głębokość wynosi od 1 do 4 metrów. W ten sposób mogą lepiej zrozumieć miejsce prowadzenia badań i efektywniej planować dalsze działania.

Oczywiście trudno sobie wyobrazić kopanie dołu na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dlatego konieczne było dostosowanie warunków eksperymentu do tamtejszych realiów. Z tego względu zespół związany z ISSAP (International Space Station Archaeological Project) użyje taśmy klejącej, aby obrysować jednometrowe obszary Stacji. Badania będą prowadzone za pomocą codziennych zdjęć wykonywanych przez 60 dni. Na fotografiach będzie widać, w jaki sposób poszczególne przestrzenie są wykorzystywane.

Archeologiczny eksperyment na pokładzie ISS potrwa 60 dni

O co dokładnie chodzi? Autorzy eksperymentu chcą skatalogować, jak ludzie zmieniają swoje zachowania podczas pobytu w przestrzeni kosmicznej przez wiele miesięcy. Rekordowo długa, nieprzerwana obecność na pokładzie ISS trwała 328 dni. Rekord ten należy do Christiny Koch, która zakończyła swoją misję w ubiegłym roku. Korzystając z metod stosowanych przez archeologów, badacze związani z kosmosem chcą pokazać, jak ludzie dostosowują swoje zachowania do zupełnie nowego środowiska.

„Odwierty” próbne będą znajdować się w różnych miejscach. Wymienia się wśród nich stół kuchenny czy ścianę w pobliżu toalety. Załoga ISS została również poproszona o wybranie jednego miejsca, którym okazał się jeden z regałów w amerykańskim module laboratoryjnym Destiny. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy pierwsi na świecie kosmiczni archeolodzy będą badać kosmiczne habitaty w czasie zbliżonym do rzeczywistego.