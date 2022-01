Ostatni izraelski okręt podwodny typu Dolphin II jest owiany tajemnicą, którą najwyraźniej poznaliśmy

Współpraca między przemysłem stoczniowym Niemiec, a Izraelem trwa od kilku dekad. Wszystko zaczęło się od okrętów podwodnych typu Dolphin-1 z lat 90. ubiegłego wieku, co zaowocowało w 2012 roku podłożeniem stępki pod ostatni izraelski okręt podwodny INS Drakon (Dragon) typu Dolphin II. Próby morskie z jego udziałem ciągle nad nim trwają, bo wodowanie zaliczył w 2017 roku, ale nadal na jego temat nie wiemy zbyt wiele. Wygląda jednak na to, że może być wyjątkowy na skalę światową, choć to na ten moment tylko domysły.

Ostatni okręt podwodny typu Dolphin II ponoć różni się od dwóch swoich „braci”. To może mieć związek z jego uzbrojeniem

Do tej pory Izraelska Marynarka Wojenna utrzymuje wysoki poziom tajemnicy wokół swoich możliwości w zakresie okrętów podwodnych. Podobnie zresztą, jak w kwestii broni nuklearnej, bo choć to państwo nie zaprzecza, ani nie przyznaje się do jej posiadania, to powszechnie uważa się, że rzeczywiście jej arsenał obejmuje niszczycielską potęgę atomu. Jednak ostatni z trzech planowanych okrętów podwodnych typu Dolphin II (INS Drakon) jest utrzymywany w jeszcze wyższym stopniu tajności.

Wedle plotek INS Drakon tego samego typu jest względem pozostałych dwóch okrętów większy. To z kolei może, a raczej musi być spowodowane nowymi możliwościami, wśród których może nawet znaleźć się uzbrojenie. Jakie dokładnie? O tym za moment. Wspomniany wzrost rozmiarów wydają się potwierdzać m.in. doniesienia od izraelskich mediów, wskazujących na znaczny wzrost kosztów izraelskich okrętów podwodnych, choć dotyczy to zwłaszcza trzech kolejnych okrętów typu Dakar.

Razem z plotkami o zwiększeniu rozmiarów okrętów, pojawiły się też te rozprawiające o wyposażeniu INS Drakon w VLS (system pionowego startu). Jeśli to prawda, to ten okręt stałby się drugim na świecie nowoczesnym okrętem podwodnym, łączącym napęd typu AIP z VLS (pierwsze zaliczają się do południowokoreańskiego typu KSS-III). Nie jest to tylko wyróżnikiem na rynku, ale też oznaką znacznego skoku w możliwościach izraelskich okrętów podwodnych typu Dolphin, które są już wyposażone w torpedy i pociski manewrujące.

Naval News. Infografika autorstwa H. I. Sutton

Jednak wszystkie znane nam egzemplarze wykorzystują w celu ich wystrzelenia specjalne tuby torpedowe. Domniemana obecność VLS (4-6 wyrzutni) na pokładzie INS Dakar bezpośrednio wskazuje, że obok nowych wyrzutni, najpewniej znajdzie się też nowy rodzaj uzbrojenia. Jaki dokładnie? Najwięcej sensu ma zupełnie nowy izraelski pocisk, bo wszystkie inne na czele z kandydatem w postaci Turbo-Popeye są stare, ale problem w tym, że nic o nim nie wiadomo (nawet to, czy w ogóle istnieje).