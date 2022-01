Jak rosną czarne dziury? Tajemniczy obiekt w galaktyce karłowatej skrywa odpowiedź

Naukowcy odkryli supermasywną czarną dziurę w stosunkowo niewielkiej galaktyce. To może pomóc rozwiązać jedną z największych zagadek astronomii – jak rosną czarne dziury.

Wykorzystując należący do NASA Teleskop Kosmiczny Chandra, astronomowie zidentyfikowali czarną dziurę o masie ok. 200 000 razy większej od masy Słońca, ukrytą w pyle i gazie galaktyki Mrk 462. Jest ona galaktyką karłowatą – zawiera kilkaset milionów gwiazd. Dla porównania, w Drodze Mlecznej jest kilkaset miliardów gwiazd.

Czarna dziura w Mrk 462 należy do najmniejszych supermasywnych czarnych dziur. Obiekty takie są normalnie trudne do znalezienia.

Czarne dziury są często spotykane w masywniejszych czarnych dziurach, ale w galaktykach karłowatych trudno je namierzyć. Są zbyt małe i niewyraźne, aby istniejące instrumenty mogły je wykryć.

Teraz badacze wykorzystali teleskop Chandra do zbadania ośmiu galaktyk karłowatych, w których wykryto ślady czarnych dziur na podstawie danych zebranych przez Sloan Digital Sky Survey. Tylko w Mrk 462 wykryto sygnaturę rentgenowską rosnącej czarnej dziury. Przeprowadzone badania wykazały, że czarna dziura Mrk 462 jest przysłonięta przez gaz.

Ponieważ zakopane czarne dziury są jeszcze trudniejsze do wykrycia niż te odkryte, znalezienie tego przykładu może oznaczać, że istnieje o wiele więcej galaktyk karłowatych z podobnymi czarnymi dziurami. Jest to ważne, ponieważ może pomóc w rozwiązaniu ważnego pytania w astrofizyce: Jak czarne dziury stały się tak duże tak wcześnie we wszechświecie?

Ryan Hickox z Dartmouth College w New Hampshire