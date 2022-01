To jedna z najzręczniejszych zrobotyzowanych dłoni, jaką zobaczycie

Automatyzacja linii produkcyjnych postępuje w zastraszającym tempie, ale jest przed nią jeszcze przynajmniej jedna rewolucja. Mowa o zapewnieniu stosowanemu tam sprzętu zręczności i precyzji charakterystycznej dla ludzi, co może przyjąć po prostu postać zrobotyzowanych dłoni. Te mogłyby zastąpić ludzi na skomplikowanych etapie produkcyjnym, wymagającym niebywałej precyzji i patrząc na tą jedną z najzręczniejszych zrobotyzowanych dłoni, trudno nie przyznać, że mają ogromny potencjał.

W rozwoju robotów najciekawsze jest to, że praca firm, zespołów oraz inżynierów z całego świata może zostać ze sobą połączona w jedno dzieło. Tak też nic nie stoi na przeszkodzie, aby opracowane już i dostępne na rynku zrobotyzowane ramiona mogły otrzymać nowe dłonie innego producenta, co tyczy się również tego projektu.

Największą zaletą opracowanej [przez nas] robotycznej ręki jest to, że jest ona bardzo łatwa do przymocowania do istniejących komercyjnych ramion robotów, a jednocześnie posiada zarówno silny chwyt, jak i delikatność – powiedział Uikyum Kim, przewodniczący zespołem naukowców z Ajou University w rozmowie z New Scientist.

Innowatorzy z południowokoreańskiego Ajou University opracowali jedną z najzręczniejszych zrobotyzowanych dłoni. Jej dokładność i delikatność zachwyca

Ważąca około 1100 gramów zrobotyzowana dłoń o długości 21,6 centymetrów tego zespołu jest wykonana ze stali i aluminium. Takie połączenie zdecydowanie nie kojarzy się nam ze specjalną delikatnością, ale za nią odpowiada łącznie 20 sztucznych stawów i przeznaczenie łącznie trzech małych silniczków dla każdego z palców. To one (precyzyjnie dostrojone) łączą w sobie delikatność, wytrzymałość i elastyczność, ale to dopiero początek. Naukowcy chcą ją usprawnić poprzez zastosowanie sztucznej skóry. Dzięki niej delikatność tej dłoni wejdzie na nowy poziom i nawet dorówna dotykowi człowieka.

Obecnie ta zrobotyzowana dłoń i tak przypomina tę ludzką, cechując się podobnym zakresem ruchu palców. W praktyce za ruch nadgarstka odpowiadałoby z kolei ramię, do którego zostałaby przyczepiona. W obecnej wersji dłoń może podnieść 18-kilogramowy ciężar i jest jednocześnie trwała oraz zapewnia konsekwentnie te same wyniki, co potwierdzono poprzez trwające nieustanne 30-minutowe naciskanie czujnika.

Określamy ją mianem jednej z najzręczniejszych zrobotyzowanych dłoni nie bez powodu, bo może posługiwać się z prostymi narzędziami pokroju pęsety, czy nożyczek. Jest w stanie podnieść jajko bez jego uszkodzenia, nalewać napoje, a dzięki sporej sile, zgniatać też puszki. Swój potencjał udowodniła, umieszczając na laminacie mikroprocesor z wykorzystaniem pęsety.