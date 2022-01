Karta graficzna Intel Arc A380 z DG2-128EU przetestowana. Znamy wydajność

Coraz więcej informacji trafia do nas na temat nadchodzących kart graficznych Intela. Dziś w światło reflektorów wpadła karta graficzna Intel Arc A380, czyli jedna z najmniej wydajnych w planach Intela, która znajdzie się bliżej dolnej hierarchii zwieńczonej Arc A350. Czy jesteście może ciekawi, co dokładnie ma do zaoferowania?

Wedle naszej poprzedniej publikacji, w której to wskazywaliśmy nieoficjalną datę premiery kart graficznych Intel Arc Alchemist, najpierw rynek desktopowych modeli podbije flagowa karta z DG2-512EU i słabsza z konfiguracją obejmującą 384 jednostek obliczeniowych. Ma mieć to miejsce w marcu, co sugeruje, że na omawianą dziś kartę Arc A380 trochę sobie poczekamy, ale powinno być warto, jako że najpewniej zaoferuje poziom wydajności odpowiadający Radeonowi RX 6500 XT oraz GeForce RTX 3050 Ti.

Co zaoferuje Intel Arc A380 z rdzeniem graficznym DG2-128EU?

Procesor graficzny DG2-128EU ma być jednym z dwóch, którego Intel przygotuje na rynek kart graficznych. W karcie o domniemanej nazwie Arc A380 zadebiutuje w swojej pełnej formie, oferując 1024 rdzeni FP3 i 6 GB pamięci GDDR6 na 96 lub 192-bitowej magistrali. Sama nazwa wydaje się prawdopodobna, bo wygląda na to, że Intel pójdzie w kierunku zaadaptowania nazewnictwa charakterystycznego dla procesorów Core (i3, i5, i7 oraz i9) na poletko graficzne, stawiając na karty A300, A500 i A700. Następna generacja przyniesie zapewne również A900, choć to tylko spekulacje.

To, co z kolei nie jest domniemywaniem, a faktem, to to, że Arc A380 w teście SiSoftware uzyskała wynik 2870 Mpix/s w obciążeniu typu ogólnego przeznaczenia, co stawia ją na poziomie mobilnych kart graficznych GeForce RTX 3050 Ti od NVIDIA. Wszystko to przy średnim taktowaniu rzędu 2,45 GHz.

Wpis w bazie danych SiSoftware wskazuje też na wspomniane 6 GB pamięci VRAM o przepustowości 25,68 GB/s. Niestety przez samą naturę wyniku przepustowości w tym teście, jak i brak informacji o transferze układów GDDR6, trudno wyliczyć na tej podstawie, jaka magistrala wchodzi w grę. Są jednak szanse, że wszystko stanie się jasne po konferencji Intela z okazji CES 2022.