Kosmiczne kręgle na nowym zdjęciu Hubble’a. Astronomowie podzielili się efektownym widokiem

Korzystając z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a naukowcom z NASA i ESA udało się zaobserwować grupę trzech galaktyk znaną jako NGC 7764A.

Ich wygląd jest dość niecodzienny, ponieważ razem tworzą coś, co wygląda niczym kula wyrzucona w kierunku dwóch kręgli. Rzecz dzieje się w gwiazdozbiorze Feniksa, a NGC 7764A znajduje się około 425 milionów lat świetlnych od Ziemi.

Jeśli chodzi o nazewnictwo poszczególnych galaktyk, to są one znane jako NGC 7764A1, NGC 7764A2 oraz NGC 7764A3. Co ciekawe, istnieje również NGC 7764, lecz ta galaktyka nie jest powiązana z pozostałymi. Podobna nazwa wynika natomiast z faktu, że pochodzi ona sprzed wielu lat, kiedy to organizacja pracy astronomów była słabiej uporządkowana, a katalogowanie nowych odkryć – mniej ustandaryzowane. Efekt jest taki, że niektóre galaktyki (oraz inne obiekty) noszą kilka różnych nazw, bądź zostają nazwane niemal identycznie jak pozostałe, które nie mają z nimi wiele wspólnego.

Grupa NGC 7764A składa się z widocznych na zdjęciu galaktyk

Jeśli chodzi o powyższą fotografię, to to jej powstania użyto dwóch instrumentów zamontowanych na pokładzie Kosmicznego Teleskopu Hubble’a, Były to ACS (Advanced Camera for Surveys) oraz WFC3 (Wide Field Camera 3).

Przedstawiciele Europejskiej Agencji Kosmicznej doszukują się na zdjęciu nie tylko podobieństw do gry w kręgle. Dodają również, że dwie galaktyki znajdujące się w prawym górnym rogu przypominają kształtem… statek USS Enterprise ze Star Treka. Obie te galaktyki są w trakcie zderzania się ze sobą (przynajmniej z naszej perspektywy, gdzie dopiero dociera światło pochodzące z tych wydarzeń), Nie wiadomo jednak, czy trzecia z nich, znajdująca się niżej i po lewej stronie, również doświadcza interakcji z pozostałą dwójką.