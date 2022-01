Takiego Księżyca nie widuje się codziennie. Niezwykłe zdjęcie wykonane przez astronautę

Astronauta znajdujący się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej uwiecznił półksiężyc widoczny nad Ziemią. Jednocześnie przez atmosferę naszej planety przechodziły ostatnie promienie zachodzącego słońca.

Niestety, nie znamy personaliów autora fotografii, lecz wiemy, że została zrobiona 6 grudnia ubiegłego roku. Za obiektywem musiał stać więc któryś z członków trwającej na ISS ekspedycji złożonej z siedmiu astronautów. Są oni przedstawicielami NASA a także Europejskiej, Japońskiej i Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. Zdjęcie zostało wykonane w momencie, gdy Międzynarodowa Stacja Kosmiczna przechodziła nad Oceanem Spokojnym na wysokości 422 kilometrów.

Na zdjęciu widzimy wielobarwny zachód słońca w momencie, gdy nasza gwiazda znika za ziemskim horyzontem. W efekcie jego promienie przyjmują różne kolory, od pomarańczowego aż do ciemnoniebieskiego. Różnice te wynikają z obecności kolejnych warstw atmosfery, czyli troposfery (do 12 kilometrów wysokości); stratosfery (od 12 do 50 kilometrów); mezosfery (od 50 do 80 kilometrów) oraz termosfery (od 80 do 700 kilometrów).

Księżyc przechodzi na horyzoncie w towarzystwie ostatnich promieni zachodzącego słońca

Kiedy promieniowanie elektromagnetyczne (na przykład w formie światła widzialnego) wchodzi w kontakt z cząsteczkami powietrza, to może ono być odmiennie rozpraszane. Jest to następstwem faktu, że każda warstwa atmosfery ma inną gęstość wchodzących w jej skład cząsteczek gazu. Zjawisko to określa się mianem rozpraszania Rayleigha – odpowiada ono między innymi za dobrze nam znaną, błękitną barwę nieba.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna stanowi miejsce prowadzenia załogowych misji od 2000 roku. Niedawno NASA uzyskała zgodę na przedłużenie funkcjonowania ISS, która powinna pozostać w użytku aż do 2030 roku. Miejmy nadzieję, iż do tego czasu dostarczy nam jeszcze wielu równie efektownych zdjęć, jak to widoczne powyżej.