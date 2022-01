Nowy kwantowy superkomputer JUNIQ uruchomiony w Niemczech ma 5000 kubitów

Kwantowa maszyna wyprodukowana przez firmę D-Wave wykorzystuje chmurę kwantową Leap i została właśnie uruchomiona w Centrum Superkomputerowym Forschungszentrum Jülich. Niemcy udostępniać będą jej moc obliczeniową zarówno naukowcom, jak i sektorowi prywatnemu.

Kwantowy superkomputer JUNIQ zostanie zintegrowany z pozostałą częścią infrastruktury wykorzystywanej do obliczeń kwantowych w Jülich. Federalna minister ds. badań Bettina Stark-Watzinger podczas uroczystości uruchomienia nowej maszyny powiedziała, że zostanie ona wykorzystana m.in. do badań związanych ze zmianami klimatu, monitorowania i modelowania ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, analizy rynków finansowych, projektowania nowych leków oraz do bezpiecznej komunikacji, szyfrowanej kwantowo. Ze względu na delikatną naturę kubitów, komputery kwantowe wymagają lokalizacji wolnych od wibracji. Dlatego też w Jülich wybudowano nowy budynek postawiony na specjalnych fundamentach, pochłaniających drgania.

Kwantowy superkomputer będzie wykorzystywany również komercyjnie

— Coraz więcej firm i organizacji badawczych zaczyna zgłaszać zapotrzebowanie na dostęp do kwantowych obliczeń, dlatego też możliwości rynkowe, jeśli chodzi o komputery kwantowe rosną szybciej, niż kiedykolwiek. Jest to niezwykle prawdziwe w Europie, gdzie na całym kontynencie obserwujemy rosnącą liczbę przedsiębiorstw, uniwersytetów i jednostek rządowych, które coraz częściej korzystają z technologii kwantowych. Cieszymy się, że możemy połączyć wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez centrum obliczeniowe Forschungszentrum Jülich z technologią D-Wave. Jesteśmy też dumni z tego, że jest to pierwszy komercyjny system do obliczeń kwantowych w Europie – powiedział Alan Baratz, CEO, D-Wave.

W ramach komercyjnej oferty, niemieckie centrum obliczeniowe zapewni wszystkim zainteresowanym podmiotom dostęp do systemu kwantowego Advantage, który wykorzystuje ponad 5000 kubitów do obliczeń prowadzonych za pomocą kwantowego wyżarzania (quantum annealing) – metody, która sprowadza się do znalezienia najmniejszego elementu spośród możliwych rozwiązań.

Sam dostęp oferowany będzie za pośrednictwem chmury obliczeniowej. Ofertą niemieckiego centrum obliczeniowego z pewnością zainteresuje się europejski sektor finansowy, w którym obliczenia kwantowe już teraz są w stanie zapewnić tej branży większą wydajność i lepsze wyniki, niż tradycyjne, bitowe technologie.

Jestem również niezmiernie ciekawy tego, do jakich badań zostanie wykorzystana nowa maszyna. Kwantowa architektura może zapewnić naukowcom dostęp do zupełnie nowego poziomu, jeśli chodzi o dokładność modeli badawczych.