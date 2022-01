MediaTek Kompanio 1380 napędzi Chromebooki z wyższej półki

MediaTek kojarzy nam się głównie z układami mobilnymi przeznaczonymi dla smartfonów. MediaTek Kompanio 1380 ma umocnić pozycję firmy w świecie innych urządzeń – Chromebooków.

Specyfikacja MediaTek Kompanio 1380

W kontekście specyfikacji MediaTek Kompanio 1380 nie jest nową konstrukcją. Bazuje ona mocno na konstrukcji znanej z Kompanio 1300T, który z kolei jest odpowiednikiem znanego ze smartfonów Dimensity 1200 przeznaczonym dla tabletów.

MediaTek Kompanio 1380 oferuje 8-rdzeniowy procesor wykonany przez TSMC w 6nm procesie technologicznym. Mamy tu cztery wydajne rdzenie Cortex-A78 taktowane zegarem do 3 GHz oraz cztery oszczędne rdzenie Cortex-A55 taktowane zegarek do 2 GHz. Za przetwarzanie grafiki odpowiada układ Mali-G57 MC5, a maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM to 16 GB (LPDDR4x, 2133 MHz). Urządzenia z Kompanio 1380 mogą być wyposażone w pamięć w standardzie UFS 3.1 oraz ekran o rozdzielczości 1440p i 120 Hz odświeżaniem obrazu lub aż trzy ekrany 4K i 60 Hz odświeżaniem. Układ zapewnia też obsługę kart rozszerzeń zgodnych z PCI-Express Gen 3 oraz portów USB 3.2 Gen 1.

Tym, co różni Kompanio 1380 od wspomnianych Dimensity 1200 oraz Kompanio 1300T jest brak modemu 5G. Znajdziemy tu tylko łączność Wi-Fi 6.

Nowy układ dla zaawansowanych Chromebooków

Kompanio 1380 ma być dla MediaTeka przepustką do zupełnie nowej kategorii sprzętów – Chromebooków. Pierwszym urządzeniem wyposażonym w nowy układ będzie zaprezentowany podczas targów CES Acer Spin 513.

Urządzenie jest wyposażone w dotykowy ekran o przekątnej 13,5 cala i rozdzielczości 1504 x 2256 pikseli, 8 GB pamięci RAM (DDR4), 32, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej, podświetlają klawiaturę i Wi-Fi 6. Akumulator ma pozwolić na 10 godzin pracy, a całość jest zamknięta w odpornej (MIL-STD 810H) obudowie o masie 1,29 kg.