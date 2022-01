Nadchodzi ważna aktualizacja Windows 11. Microsoft skróci czas darmowej aktualizacji z Windows 10

Wsparcie dla aplikacji Android było jedną z głównych funkcji, którymi chwalił się Microsoft podczas premiery Windowsa 11. Jednak nie była dostępna w dniu debiutu systemu i ciągle oficjalnie nie jest, ale to zmieni się w następnym miesiącu. Wtedy bowiem zadebiutuje ważna aktualizacja Windows 11, o czym właśnie się dowiedzieliśmy, ale to nie wszystko, co musicie wiedzieć.

Powoli zbliżamy się do końca możliwości darmowej aktualizacji systemu Windows 10 do 11. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w lutym zadebiutuje ważna aktualizacja Windows 11

Dowiedzieliśmy się, że Microsoft jest przygotowany na pierwszą znaczącą aktualizację do Windows 11, co ma nastąpić już w przyszłym miesiącu. Najważniejszym dodatkiem będzie upragniony bezproblemowy i publiczny dostęp do aplikacji Android w Microsoft Store, ale zmian będzie znacznie więcej. Poinformował o tym Panos Panay, czyli przewodniczący działem Windows and Devices na oficjalnym blogu.

Zmiany obejmują powrót widżetu pogody i funkcji do aktywacji/dezaktywacji wyciszenia. Wprowadzą również odnowioną aplikację Notatnik oraz Windows Media Player po współpracy i zbieraniu odzewu od uczestników programu Windows Insiders, których zgłaszane problemy Microsoft teraz rozwiązuje.

Sama funkcja zapewnienia aplikacji z Androida w Sklepie Microsoft również była rozwijana na podstawie informacji od testerów, bo ci mieli już przedpremierowy dostęp do tej funkcji. Kluczowe jest jednak to, że będzie to bardziej „publiczny pogląd” tej nowinki, a nie jej finalna wersja.

Co być może najważniejsze, dowiedzieliśmy się o skróceniu czasu na możliwość bezproblemowej aktualizacji Windowsa 10 do 11 dla kompatybilnych systemów. Ta miała być dostępna do połowy 2022 roku, ale ponoć Microsoft skróci ten czas, wchodząc właśnie w „końcową fazę dostępności”. Jeśli więc czekaliście na odpowiedni moment, to spieszcie się, bo wkrótce okazja na darmową aktualizację może minąć.