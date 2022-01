Tani Alder Lake podkręcony do 5,8 GHz. Pentium Gold G7400T to najwydajniejszy dwurdzeniowy procesor

Intel stara się wprawdzie, żeby podkręcanie było dostępne tylko dla układów z rodziny -K, ale firma nie przewidziała, że w płytach głównych dla procesorów Core 12. generacji znajdzie się opcja prostego OC każdego modelu poprzez zmianę BCLK (zegara bazowego). Chociaż firma już ostrzegła, że wiąże się to z potencjalnymi problemami i uszkodzeniami, a wedle spekulacji już producenci szykują specjalne wersję BIOSów, które wytną tę funkcję (jak to było z instrukcjami AVX-512), to zabawa w podkręcanie trwa nadal. Dzięki niej poznaliśmy najwydajniejszy dwurdzeniowy procesor, jakim stał się Pentium Gold G7400T. Inny słowy, oto prawie najtańszy Alder Lake podkręcony do 5,8 GHz.

Nieoczekiwanie okazało się, że Pentium Gold G7400T, to najwydajniejszy dwurdzeniowy procesor w historii, dzięki OC

Ostatnie „naturalne” podkręcanie Pentiumów było możliwe jeszcze osiem lat temu. Wtedy to bowiem na rynku zadebiutował Pentium G3258 w specjalnej wersji rocznicowej z odblokowanym mnożnikiem. Wtedy musieliśmy wydać na niego około 72$, a dziś piastującego praktycznie ostatnią pozycję w hierarchii Core 12. generacji Pentiuma Gold G7400T dostaniemy już za 64 dolary. Tańszym od niego jest tylko Celeron G6900, który nie wspiera wielowątkowości i który również zasłynął w przeszłości po podkręceniu.

Przechodząc do rzeczy, Pentium Gold G7400T posiada dokładnie te same podstawy, co cała rodzina Alder Lake. Jego dwa rdzenie Performance aktywne w matrycy H0 wyprodukowanej z wykorzystaniem 10-nm procesu Intela (Intel 7) oparto na najnowszej architekturze Golden Cove, co zapewniło mu im dostęp do 6 MB pamięci L3 i 2,5 MB L2. Ten procesor wspiera jednocześnie wielowątkowość (Hyper-Threading), posiada iGPU UHD Graphics 710 i zachowuje wsparcie zarówno dla pamięci DDR5, jak i DDR4, cechując się TDP na poziomie 35 watów.

Intel nie bez powodu nie wspomina o parametrze Maximum Turbo Power, bo Pentium Gold G7400 w żadnym stopniu nie wspiera automatycznego podkręcania rdzeni w ramach technologii Turbo. Jednak jego podstawowe taktowanie rzędu 3,1 GHz (w wersji Low-Power) ciągle można zwiększyć, bawiąc się parametrem BCLK, co zrobił overclocker Hicookie z wykorzystaniem płyty głównej Gigabyte Aorus Z690 Tachyon oraz ciekłego azotu.

W swoim teście podwyższył taktowanie Pentiuma z 3100 do 5808 MHz poprzez zwiększenie parametru BCLK ze 100 do 187 MHz i napięcia do aż 1,656 V. Na tym poziomie procesor pozostał stabilny i w licznych testach udowodnił, że jest oficjalnie najwydajniejszym dwurdzeniowym procesorem w historii. Potwierdzają to wyniki w Geekbench 3.4.4, HWbot X265 Benchmark 4K, HWbot X265 Benchmark 1080p i Y-Cruncher-Pi-1B. Szkoda tylko, że nie dostaliśmy wydajności w grach albo próby podkręcenia z wykorzystaniem chłodzenia cieczą.