Znamy wydajność Ryzen 9 6900HX i mamy dla Was dobrą i złą wiadomość

Właśnie weszliśmy w nową erę dla mobilnych procesorów. Z jednej strony mamy układy Intela Core 12. generacji, a z drugiej AMD Ryzen 6000 i coś czujemy, że obie serie będą miały coś dla zaoferowania dla każdego. Wygląda jednak na to, że w czystym porównaniu możliwości, Intel będzie górą, bo właśnie poznaliśmy wydajność Ryzen 9 6900HX, która w porównaniu z Core i9-12900H nie powala.

Wydajność Ryzen 9 6900HX wyciekła w ten sam dzień, w którym zniesiono embargo na mobilne procesory Intela

Podczas konferencji CES 2022 AMD było zdecydowanie najbardziej wylewne w przypadku procesorów Ryzen 6000, które mają zadebiutować na rynku lada moment. Te wyróżniają się wbudowanym procesorem graficznym (iGPU) o maksymalnie 12 blokach CU i taktowaniu 2,4 GHz. Mowa o serii Rembrandt, która została podzielona na serię U z myślą o energooszczędnych laptopach oraz H specjalnie dla tych o wyższej wydajności.

W Ryzenach 6000 firma połączyła architekturę Zen 3+ z RDNA2 oraz 6-nm procesem technologicznym, oferując głównie 8 i 6 rdzeniowe układy, gdzie tym pierwszym przypada wydajniejsze iGPU, a drugim okrojone z 6 CU. Na czele oferty stanie zarówno Ryzen 9 6980HX, jak i Ryzen 9 6900HX, które zaoferują 8 rdzeni i 16 wątków. Te będą miały dostęp do 16 MB pamięci podręcznej L3 i 4 MB pamięci podręcznej L2, a ich zegar bazowy wyniesie 3,3 GHz podczas gdy Boost kolejno 5 i 4,9 GHz.

Ryzen 9 6900HX nie jest więc flagowcem w rodzinie AMD, bo do tego brakuje mu 100 MHz taktowania dla wszystkich rdzeni pod obciążeniem, ale i tak nawet te 0,1 GHz nie dałoby za wiele. Kluczowe jest to, że oba ta procesory będą wyposażone w GPU Radeon 680M z 12 jednostkami obliczeniowymi na bazie RDNA2 i będą mogły sięgnąć po pamięć DDR5. Podkreślam to nie bez powodu, a przez to, że obok temperatury i zużycia energii pod obciążeniem Ryzeny 6000 mogą przewyższać konkurencję właśnie swoimi procesorami graficznymi. Na poletku CPU nie jest już tak dobrze.

Wedle nieoficjalnego testu Ryzena 9 6900HX w Geekbench na pokładzie laptopa Lenovo 82RG z 32 GB pamięci operacyjnej, ten procesor AMD wycisnął 1593 punktów przy operacji jednowątkowej i 10151 punktów w wielowątkowej. Wypada tym samym świetnie na tyle poprzednika (Ryzena 9 5900HX), który mógł pochwalić się wydajnością kolejno 1417 i 7658 punktów, ale jest daleko za konkurencyjnym Core i9-12900H. Ten flagowiec Intela dobija bowiem prawie do 2000 punktów w teście jednowątkowym (dokładnie 1962) i osiąga 14542 punktów w wielowątkowym.