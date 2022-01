Jak wypada mobilny Intel Core i7-12700H na tle Ryzena 7 5800H?

Doczekaliśmy się testu wydajności procesora Intel Core i7-12700H z myślą o urządzeniach mobilnych ze średniej półki. Na ten moment konkurencyjnym dla niego układem jest 8-rdzeniowy Ryzen 7 5800H, a jako że tego typu test jest nielegalny w myśl złamania embargo i przedpremierowo ukazuje poziom wydajności mobilnego Core, uznaliśmy, że Was zainteresuje.

Jako że na ten moment AMD posiada w swojej ofercie mające już rok na karku procesory mobilne Ryzen z serii 5000, Intel swoimi Alder Lake-P będzie jeszcze długo wyróżniał się na tle konkurencji pod względem wydajności. Ten stan rzeczy zmienią procesory APU Ryzen 6000 na bazie Zen 3+ i 6-nm procesu technologicznego, które zapewnią przede wszystkim dostęp do wydajnego procesora graficznego na bazie RDNA2 i to na poziomie dedykowanej karty Radeon RX 6400 (w myśl specyfikacji rdzenia).

Czytaj też: Za kilka lat porzucimy przewody Ethernet? Pierwsza demonstracja Wi-Fi 7 zakończona

Wydajność Intel Core i7-12700H zaprezentowana w przedpremierowym teście, który (jeszcze) nie powinien ujrzeć światła dziennego

Mobilne procesory Intela doczekały się zapowiedzi, ale ich premiera ze zniesieniem umów o poufności wszelkiego rodzaju, jakimi są ograniczeni producenci, testerzy i recenzenci, będzie miała miejsce dopiero w lutym. Jednak to nie przeszkodziło użytkownikowi forum Weibo na ujawnienie kilku syntetycznych wyników wydajności tego procesora mobilnego ze średniej półki, który finalnie będzie trafiał m.in. do gamingowych laptopów z GeForce RTX 3070/3060.

Czytaj też: FPS vs Hz. Wyjaśniamy różnice klatek na sekundę i odświeżania ekranu

Intel Core i7-12700H zalicza się wprawdzie do serii Alder Lake-P, ale swoją specyfikacją aż tak nie powala, bo to najsłabszy w niej układ… choć jednocześnie plasujący się mniej więcej na środku rodziny -H. Ten procesor ma do zaoferowania 14 rdzeni (6 P + 8 E) i 20 wątków o taktowaniu bazowym 3,5 GHz i Boost na poziomie 4,7 GHz. To oznacza, że jest wolniejszy o około 300 MHz względem flagowego i9-12900H.

Reklama

Czytaj też: Windows 11 zmieni menadżera zadań. Spójrzcie na to, co szykuje Microsoft

W przedpremierowych testach Cinebench R23, R20 i CPU-Z zestawiono go z Ryzenem 7 5800H, Core i9-11980HK oraz Core i5-1200H. Wykresy wskazują jasno, że układ AMD nie radzi sobie z konkurencją w syntetycznych testach pod kątem wydajności, a sam Core i7-12700H jest względem niego wydajniejszy o średnio 24,78% przy wydajności jednowątkowej i 34,62% w myśl wielowątkowej.