Za kilka lat porzucimy przewody Ethernet? Pierwsza demonstracja Wi-Fi 7 zakończona

Wedle szacunków IEE (organu zarządzającego standardami sieci bezprzewodowych) standard Wi-Fi 7 odpowiadający Wi-Fi 802.11be doczeka się publikacji dopiero w 2024 roku, a wkrótce potem nastąpi jego komercyjne wdrożenie. Jednak firma MediaTek dumnie zapowiada, że zacznie sprzedawać pierwsze produkty zgodne z tym standardem nawet w 2023 roku. Ma ku temu racjonalne powody, bo jej pierwsza demonstracja Wi-Fi 7 została zakończona sukcesem.

MediaTek pokazał swoim kluczowym klientom możliwości Wi-Fi nowej generacji. Pierwsza demonstracja Wi-Fi 7 właśnie się zakończyła

Kwestia wdrożenia Wi-Fi 7 jest o tyle problematyczna, że standard jest nadal w fazie projektu specyfikacji. Jednak już teraz wiemy, że zdecydowanie należy do tych „małych rewolucji” sieciowych w dobie bezprzewodowości, Internetu Rzeczy, szeregu bezprzewodowych i łączących się ze sobą nawzajem gadżetów oraz strumieniowania z serwerów wszystkiego – od filmów i seriali po nawet gry wideo. Jak to zwykle bywa z kolejnymi iteracjami technologii, Wi-Fi 7, tak jak jego poprzednicy, zaoferuje jeszcze wyższe prędkości transmisji… ale nie tylko.

Czytaj też: Fotowoltaiczne ogniwa perowskitowe z powłoką z kwantowych kropek mogą okazać się strzałem w dziesiątkę

Nie bez powodu, bo wedle MediaTek ten standard będzie oferował 2,4-razy wyższe prędkości przy mniejszych opóźnieniach względem Wi-Fi 6. Dla przypomnienia, wprowadzenie go (Wi-Fi 6) ledwie dwa lata temu zostało uznane za jedną z największych aktualizacji Wi-Fi w ciągu całej ostatniej dekady. Nic dziwnego – całe 9,6 Gb/s, to już nie przelewki, a mniejsze opóźnienia i wyższe bezpieczeństwo, to tylko cenne, ciche dodatki.

Czytaj też: Neuralink szykuje się do testów klinicznych swojego interfejsu mózg-komputer

I tutaj do gry wchodzi 2,4-krotnie szybsze Wi-Fi 7, którego transfery zbliżają się do poziomu 40 Gb/s, częstotliwości obejmują pasmo 2,4-, 5- i 6-GHz, a dodatki technologiczne m.in. technologie MLO (Multi-Link Operation), łączące wiele kanałów na różnych pasmach częstotliwości, co pozwoli na bardziej stabilne strumieniowanie 8K i grania w chmurze. Finalnie Wi-Fi 7 ponoć usunie potrzebę stosowania kabli Ethernet dla użytkowników poszukujących bardziej stabilnego połączenia.

Wprowadzenie Wi-Fi 7 będzie oznaczać pierwszy raz, że Wi-Fi może być prawdziwym zamiennikiem wireline/Ethernet dla aplikacji o super wysokiej przepustowości. Technologia Wi-Fi 7 firmy MediaTek będzie stanowić szkielet sieci domowych, biurowych i przemysłowych i zapewni bezproblemową łączność dla wszystkiego, od aplikacji AR/VR dla wielu graczy, przez gry w chmurze i połączenia 4K, po strumieniowanie 8K i nie tylko Reklama -powiedział Alan Hsu, wiceprezes korporacyjny i dyrektor generalny w MediaTek.

Czytaj też: Windows 11 zmieni menadżera zadań. Spójrzcie na to, co szykuje Microsoft

W oświadczeniu prasowym firma poinformowała, że zaprezentowała podczas zamkniętych pokazów „superszybkie prędkości i niskie opóźnienia transmisji” swojej technologii Wi-Fi 7 Filogic „kluczowym klientom i współpracownikom z branży.”