Czyżby 8 była szczęśliwą liczbą? Padł nowy rekord podkręcania DDR5

Nowy standard pamięci operacyjnej wymaga jeszcze wiele testów i porównań, żeby pokazał światu swój pełen potencjał i możliwości. Podkreślił to niedawny materiał na temat tego, czy warto przepłacać za podkręcone modele DDR5, który zdaje się przeczyć sensowi ślepej pogoni za wyższym taktowaniem przez negatywny wpływ opóźnienia na wydajność. Tego jednak nie unikniemy, co potwierdził nowy rekord podkręcania DDR5.

Nowy rekord podkręcania DDR5 z liczbą 8 w tle

ASUS oraz G.SKILL, to jeden z najbardziej znanych duetów w półświatku oficjalnych firm, dążących do ekstremalnego podkręcania pamięci operacyjnej. Te firmy współpracują ze sobą w wyciskaniu z DDR najwyższego potencjału i ostatnio osiągnęły sukces, pobijając poprzedni rekord z listopada 2021 roku, który dotyczył chłodzonej ciekłym azotem pamięci DDR5-8704.

Jesteśmy bardzo podekscytowani współpracą z zespołem ASUS ROG w celu pobicia światowego rekordu częstotliwości DDR5 dzięki naszemu najlepszemu w swojej klasie sprzętowi. To pokazuje niezrównany potencjał DDR5 w zakresie podkręcania, a my nadal będziemy poświęcać wysiłki na rzecz opracowywania szybszych pamięci dla overclockerów i entuzjastów PC – mówi Tequila Huang, wiceprezes korporacyjny G.SKILL International.

Rekord obejmuje wykorzystanie płyty głównej ASUS ROG Maximus Z690 APEX, procesora Core i9-12900K oraz przede wszystkim jednego 16-GB modułu pamięci G.SKILL Trident Z5. Niejaki lupin_no_musume wykorzystał to połączenie, aby z pomocą ciekłego azotu przetaktować pamięć z poziomu DDR5-4800 do poziomu DDR5-8888 (4444 MHz) przy opóźnieniach tCAS-tRCD-tRP-tRAS-tRC-tCR rzędu 88-88-88-88-127-2,

Od premiery DDR5 na rynku minęły niespełna cztery miesiące, a kompatybilność z tym standardem posiada jedynie rodzina Alder Lake od Intela. Śmiało można więc powiedzieć, że to dopiero początek nowej generacji standardu pamięci, a my możemy się spodziewać jeszcze wyższych rekordów w ekstremalnym podkręcaniu… i nie tylko. Wcześniejsze rekordowe podkręcenie DDR5 bez ciekłego azotu potwierdziło, że aktywne chłodzenie jest kluczem do wydajnych modułów, więc za kilka lat z pewnością będzie stałym bywalcem naszych komputerów.