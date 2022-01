Rekordowe podkręcanie DDR5 bez ciekłego azotu potwierdza, że aktywne chłodzenie jest kluczem

Obecny rynek DDR5 utrzymuje się do pewnego stopnia w stagnacji od samej premiery, czyli okolic listopada 2021 roku. Producenci zwyczajnie nie mają układów, aby produkować modułów i to sprawia, że próżno szukać nie tylko nowych modeli DDR5, ale też spadku ich cen i wzrostu dostępności. Z drugiej strony profesjonalni overclockerzy udowadniają nam, że wydajne DDR5 będą zmuszone sięgnąć po aktywne chłodzenie i niedawne rekordowe podkręcanie DDR5 to potwierdza.

Prosty wentylator tuż nad modułem pozwolił na rekordowe podkręcanie DDR5

Niejaki David Miller, kryjący się za pseudonimem MllrKllr, pochwalił się swoim imponującym osiągnięciem z podkręcaniem pamięci DDR5. Jego wynik uplasuje go w pierwszej 10 najbardziej podkręconych pamięci operacyjnych, z czego większość z nich dotyczy rekordów z wykorzystaniem chłodzenia ciekłym azotem. Jedyne wzmianki o chłodzeniu powietrzem obejmują na ten moment rekordy na poziomie 3600 MHz, a naszemu bohaterowi udało się podkręcić pojedynczy moduł do 3980 MHz.

Platforma testowa objęła płytę główną ASROck Z690 Aqua OC, obejmującą tylko 2 sloty pamięci DDR5 dla lepszej efektywności OC. W gnieździe procesora znalazł się flagowy Core i9-12900K z napięciem na poziomie 1,4 V, a sam moduł DDR5 sprowadza się do dzieła firmy TeamGroup w postaci 16 GB modułu T-Force Delta RGB w specyfikacji DDR5-6400 na napięciu 1,35 V i z opóźnieniami rzędu CL40.

Wykorzystując aplikację OC Tweak firmy ASRock, MllrKllr podkręcił pamięć T-Force Delta RGB DDR5-6400 z częstotliwości 3200 MHz do 3980 MHz, uzyskując poziom prawie 8000 MT/s (DDR5-8000) przy zachowaniu opóźnień na poziomie CL52-120-120-120-240. Jest to ciągle dalekie do obecnego rekordu DDR5-8704, ale to było realizowane z wykorzystaniem Trident Z5 od G.Skill i ekstremalnym chłodzeniem, a nie jedynie prostym wentylatorem tuż nad pamięcią.

Ten przykład sugeruje, że już wkrótce (za rok, dwa?) będziemy świadkami rozpowszechnienia się aktywnego chłodzenia na pamięci DDR5, które może przyjmować różne formy na czele z przyczepianym na klamerki specjalnym wentylatorem.