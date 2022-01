Wyciekł Intel Core i9-13900K. Oto wszystko co musicie wiedzieć o Raptor Lake, czyli Core 13. generacji

Można powiedzieć, że procesory Intela 12. generacji zadebiutowały już w pełni. To otwiera furtkę nie tylko do wiadomości na temat ich wad i zalet przybliżanych przez testerów z całego świata, ale też rozpoczyna kolejną informacyjną erę, która potrwa do końca 2022 roku. Już za kilka miesięcy (w IV kwartale bieżącego roku) doczekamy się bowiem premiery procesorów Intel Core 13. generacji, czyli Raptor Lake, których przecieki i informacje będziemy Wam podrzucać w tym zbiorczym newsie. Zaczynamy z przytupem, bo właśnie wyciekł Intel Core i9-13900K.

Inżynieryjny egzemplarz testowy Intel Core i9-13900K wyciekł, zdradzając wiele szczegółów

Tak jak przed premierą Core 12. generacji, wycieku doczekał się flagowy układ w rodzinie Raptor Lake-S w postaci Core i9-13900K, czyli naturalnie następcy dla Core i9-12900K. Nie jest to wprawdzie pierwszy raz, kiedy możemy podejrzeć jego podstawową specyfikację, ale wcześniejszy wyciek utonął wręcz w zalewie informacji o Alder Lake.

Tak więc Intel Core i9-13900K jest przykładem pełni możliwości, które będzie miała do zaoferowania nadchodząca generacja procesorów Intela. Wyciek potwierdził, że ten układ ma całe 32 wątków do zaoferowania, co przełoży się na łącznie 24 rdzeni (16 rdzeni E oraz 8 P). Taktowanie na poziomie 1,8 GHz jest z pewnością obarczone tym, że przeciek dotyczy próbki inżynieryjnej.

Warto też wspomnieć, że najwyraźniej również Raptor Lake-S nie będą wspierać instrukcji AVX-512, wokół których ostatnio rozpłatała się burza.

Wszystko co musicie wiedzieć o Raptor Lake, czyli Core 13. generacji

Procesory Intel Core 13. generacji o nazwie kodowej Raptor Lake będą bezpośrednimi następcami i rozwinięciem obecnie szturmujących rynek układów Alder Lake. Zachowają większość tych samych cech (na czele z podstawką LGA1700 i procesem Intel 7), ale ulepszą m.in. kontroler pamięci DDR5 z 4800 do 5600 MT/s oraz sam zestaw rdzeni. Weźmie też na celownik obecny problem 12. generacji Core, czyli prądożerność i temperatury najwydajniejszych układów.

Z obecnych informacji wiemy, że 13. generacja Core ulepszy te wydajnościowe rdzenie bez zmiany ich liczby (pozostanie przy maksymalnie 8), przechodząc z architektury Golden Cove na Raptor Cove. Dodatkowo podbije liczbę energooszczędnych rdzeni na bazie architektury Gracemont z 8 do 16, co zwiększy maksymalną liczbę rdzeni z 16 do 24 rdzeni, a wątków z 24 do 32. Będzie przy tym kompatybilna z obecnymi płytami głównymi i socketem LGA1700.

Wspomniane rozwiązanie problemu temperatur i zużycia energii sprowadzi się do dodatku Digital Linear Voltage Regulator (DLVR). Ten doczekał się już patentu o nazwie „Digital Linear Regulator Clamping Method and Apparatus”. W jego ramach stwierdzono, że „poprzez umieszczenie dodatkowego regulatora napięcia równolegle do regulatora podstawowego (np. na płycie głównej), można obniżyć pobór mocy rdzenia procesora”.

Mowa o wręcz ogromnych spadkach, bo DLVR może obniżyć napięcie procesora o 160mV, co przekłada się na około 20-25% spadek zużycia energii przez procesor. Z kolei 21% spadku napięcia na procesorze przekłada się na około 7% wzrost wydajności energetycznej. Cała sztuczka sprowadza się do tego, że z DLVR procesor będzie w stanie odpowiednio określać napięcie wejściowe regulatora, które uwzględnia nagłe wymagania dotyczące obciążenia SoC, CPU lub GPU.