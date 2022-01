Hipersoniczne pociski i broń laserowa na pokładzie DDG(X). Amerykański okręt wojenny nowej generacji w szczegółach

Poznaliśmy właśnie kolejne szczegóły na temat DDG(X). Będzie to amerykański okręt wojenny nowej generacji, który powita najnowsze hipersoniczne pociski i broń laserową na pokładzie. We flocie marynarki wojennej USA będzie następstwem dla niszczycieli rakietowych typu Arleigh Burke i wedle zapowiedzi stanie się zdecydowanie kawałem sprzętu nowej generacji.

Zacznijmy od tego, że wedle szacunków budowa DDG(X) rozpocznie się dopiero w 2028 roku, więc jest przed nami jeszcze wiele lat informacji, wycieków i spekulacji na jego temat. Pewne jest jednak, że na jego pokładzie znajdą się wyrzutnie hipersonicznych pocisków i nawet 10-krotnie bardziej niszczycielskie bronie laserowe względem tych, które zna już świat. W założeniu bowiem ten amerykański okręt wojenny nowej generacji mógłby zasilać nawet 600-kilowatowe lasery, które byłyby w stanie przechwytywać nawet wrogie pociski kierowane.

Aby zrozumieć DDG(X) i potrzebę jego istnienia, trzeba naprawdę porozmawiać o dużych nawodnych środkach bojowych jako całości. Flight III będzie we flocie do [lat 2060-tych]. Zagrożenie będzie więc nadal ewoluować. Pojawią się też nowe zagrożenia. My, po stronie Marynarki Wojennej, będziemy nadal rozwijać nasze zdolności bojowe i inne, aby powstrzymać to zagrożenie. I będziemy potrzebowali platformy, która będzie w stanie pomieścić te nowe technologie

– powiedziała zastępczyni kierownika programu, Katherine Connelly podczas środowego briefingu na sympozjum Surface Navy Association.