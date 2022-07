Ulepszony Find X5 Pro i nowy składany Find N. Nad czym pracuje Oppo?

Oppo w kolejnych miesiącach przedstawi nam kilka nowości, które jednak nie ograniczą się tylko do całkiem nowych urządzeń. Wedle informacji, producent szykuje dla nas ulepszenie obecnego na rynku Find X5 Pro.

Oppo ma pełne ręce roboty. Trwają prace nad kolejnym wariantem Find X5 Pro, a także nad kilkoma innymi nowościami

Wyróżniający się wykonaniem i konstrukcją Oppo Find X5 Pro zadebiutował na początku tego roku w dwóch wersjach. Jednej napędzanej przez układ Snapdragon 8 Gen 1 i skierowanej na rynek globalny, a także drugiej z Dimensity 9000, która nie wyszła poza Chiny. Nowy przeciek od znanego leakstera Digital Chat Station ujawnia, że w planach może być także trzeci wariant.

Czytaj też: Koniec przecieków i spekulacji. Nothing Phone (1) zadebiutował oficjalnie. Warto było tyle czekać?

Oppo Find X5 Pro (fot. Andrzej Libiszewski, Chip.pl)

Czym będzie różnił się od tych obecnych już w sprzedaży? Na pewno wykorzystanym układem, bo mowa to o zastąpieniu wyżej wspomnianych chipsetów najnowszym SoC od firmy Qualcomm, czyli Snapdragonem 8+ Gen 1. Nie wiadomo jednak, czy będzie to jedyne ulepszenie. Jeśli spojrzymy wstecz na ubiegłoroczną serię Find X3 (Oppo przeskoczyło z „3” od razu do „5”), a dokładniej na model Pro, to znajdziemy tam limitowaną edycję Find X3 Pro Photographer Edition stworzoną we współpracy z Kodakiem. Ten smartfon debiutował w drugiej połowie 2021 roku i może być to wskazówką, że Find X5 Pro z ulepszonym Snapdragonem również będzie wersją limitowaną z jakimiś dodatkowymi „bonusami”. To jednak tylko nasze przypuszczenia, które mogą szybko zostać potwierdzone, bo premiera została podobno zaplanowana już na sierpień.

Czytaj też: Tak prezentuje się Motorola razr 2022. Lenovo ujawnia wygląd swojego nowego składanego modelu

Oppo Find N

Przeciek zdradził na również coś na temat innego, wyczekiwanego urządzenia. Chodzi o nowy składany Find N, a właściwie o dwa składane modele. O obu plotki pojawiły się już nie raz, choć bez żadnych konkretów. I tym razem ich nie dostajemy, jednak Digital Chat Station twierdzi, że Oppo pracuje obecnie nad składanym modelem z klapką o nazwie kodowej „Dragonfly”, a także nad następcą ubiegłorocznego Find N, czyli Find N2 o kryptonimie „White Swan”. Oba smartfony mają zadebiutować jeszcze w tym roku. Jeśli to prawda, to kolejne tygodnie powinny przynieść nam już konkretniejsze informacje na ich temat.