Tak prezentuje się Motorola razr 2022. Lenovo ujawnia wygląd swojego nowego składanego modelu

Choć nadal czekamy na ogłoszenie daty premiery tego modelu, to nie przeszkodziło Lenovo w oficjalnym pokazaniu, jak wygląda Motorola razr 2022. Spodziewane ulepszenia, o których mówiły plotki, okazały się prawdą.

Podczas konferencji prasowej, jeden z dyrektorów generalnych firmy Lenovo, Chen Jin, ujawnił mediom wygląd nadchodzącej Motoroli razr 3. Nie jest to jeszcze oficjalna premiera, a coś w rodzaju „podgrzania atmosfery” przed właściwym wydarzeniem.

Motorola razr 2022 w rękach dyrektora Lenovo. Nowy wygląd? Jest!

Jeśli na bieżąco śledziliście przecieki dotyczące tego modelu, to nie będziecie zaskoczeni smartfonem widocznym na poniższych zdjęciach. Wygląd pokrywa się bowiem z tym, co przedstawiały nam rendery i zdjęcia wypływające do sieci. Teraz jednak dostaliśmy oficjalne potwierdzenie pogłosek, które przecież zawsze mogły okazać się fałszywe.

Czytaj też: YouTube w końcu udostępnia funkcję Picture-in-Picture na iOS i iPadOS

Jak widzicie, Motorola razr 2022 porzuca wystający „podbródek”, tak charakterystyczny dla poprzednich generacji, na rzecz całkowicie płaskiego, równomiernie przylegającego po złożeniu, ekranu z dość wąskimi (jak na model typu clamshell), zaokrąglonymi ramkami. Na zdjęciach możemy również dojrzeć okrągły otwór na aparat do selfie i podwójny system aparatów z tyłu. Jest też nieco większy wyświetlacz zewnętrzny.

Czytaj też: Seria iPhone 14 będzie droższa od poprzedniej generacji smartfonów Apple. Jak wysokie będą podwyżki?

Dodatkowo ukazał się też film produktowy, na którym możemy podejrzeć konstrukcję smartfona, choć materiał bardziej skupia się na poszczególnych elementach, nie pokazując nam całości.

Czytaj też: Specyfikacja i cena Xiaomi 12 Lite już bez tajemnic. Smartfon zadebiutował oficjalnie

Jeśli zaś chodzi o specyfikację nadchodzącego składaka, podczas konferencji nie padły na ten temat żadne szczegóły, więc na razie musimy zadowolić się tym, co ujawniły nam przecieki. Według nich, Motorola razr 2022 dostanie 6,7-calowy składany ekran P-OLED z odświeżaniem 120 Hz i całkowicie nowym mechanizmem zawiasów. Zewnętrzny ekran będzie stosownie powiększony i teraz ma mieć przekątną 3 cale. Podwójna konfiguracja aparatów ma obejmować moduł główny 50 Mpix i ultraszerokokątny 13 Mpix. Smartfon napędzany będzie przez SoC Snapdragon 8+ Gen 1 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.