Specyfikacja i cena Xiaomi 12 Lite już bez tajemnic. Smartfon zadebiutował oficjalnie

Po miesiącach przecieków doczekaliśmy się globalnej premiery kolejnego modelu z serii Xiaomi 12, czyli Xiaomi 12 Lite. Dzięki temu możemy w końcu porzucić przecieki i domysły, bo zarówno cena jak i specyfikacja są już oficjalne.

Pomimo premiery serii Xiaomi 12S, debiutująca pod koniec ubiegłego roku rodzina Xiaomi 12 nie została zamknięta. Teraz doczekaliśmy się globalnej premiery modelu Lite, czyli najbardziej budżetowego smartfona w tej serii. Oczywiście „budżetowy” w porównaniu z pozostałymi smartfonami, bo nie można powiedzieć, że będzie to bardzo tanie urządzenie. Jego cena na rynku globalnym ustalono na 399 dolarów za wariant 6/128 GB, 449 dolarów za 8/128 GB i 499 dolarów za konfigurację 8/256 GB. W przeliczeniu daje nam to kolejno ~1885, ~2120 i ~2360 zł.

Są one co prawda niższe od tych, które przewidywano wcześniej, ale nie oszukujmy się, bo wejściu do Polski jeszcze wzrosną, więc spodziewamy się, że najtańszy wariant kosztować będzie ponad 2000 zł. Polska premiera jeszcze nie została ogłoszona, a globalna sprzedaż smartfona ruszy 13 lipca o 9:00 naszego czasu.

Co do zaoferowania ma Xiaomi 12 Lite? Zerknijmy na jego specyfikację

Sporo tych informacji zdradziły nam już przecieki, więc jakiegoś wielkiego zaskoczenia nie ma. Smartfon wyposażono w 6,55-calowy ekran AMOLED oferujący rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (402 ppi), odświeżanie 60-120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 10-bitową głębię koloru, szczytową jasność 950 nitów, a także paletę kolorów sRGB i DCI-P3. Ekran jest płaski i otoczony dość wąskimi ramkami. Przed uszkodzeniami chroni go szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

32-megapikselowy aparat do selfie umieszczono w okrągłym otworze. Warto też wspomnieć, że w ramce nad ekranem znalazły się dwie doświetlające diody LED, dzięki którym zdjęcia będzie można robić nawet w gorszych warunkach oświetleniowych. Z tyłu dostajemy potrójną konfigurację, na którą składa się 108-megapikselowy czujnik główny z sensorem 1/1,52″ i sześcioma soczewkami, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny z kątem widzenia 120°, a także czujnik makro 2 Mpix. Jak widzicie, zabrakło tutaj optycznej stabilizacji obrazu, ale na pocieszenie mamy funkcję nagrywania wideo w 4K/30 klatek na sekundę.

Sercem Xiaomi 12 Lite jest układ Snapdragon 778G zintegrowany z modemem 5G. Bateria ma pojemność 4300 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 67 W. Nie zabrakło też NFC, ekranowego czytnika linii papilarnych, głośników stereo z Dolby Atmos czy Bluetooth 5.2.