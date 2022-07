Najnowsza wersja iPadOS 15 psuje ładowanie w iPadach Mini 6

Posiadacze iPadów Mini 6, którzy zainstalowali system operacyjny iPadOS 15.5 zaczęli zgłaszać problemy ze swoimi tabletami. Chodzi dokładnie o ładowanie, które po aktualizacji zaczęło szwankować.

Aktualizacje, chociaż powinny wprowadzać nowości i naprawiać błędy, czasem same powodują problemy. Tak stało się w przypadku najnowszej wersji iPadOS 15

Apple niedawno wydało aktualizację oprogramowania dla swoich iPadów. iPadOS 15.5 przyniósł jednak nie tylko poprawki, ale również problemy, które teraz zgłaszają użytkownicy ubiegłorocznych iPadów Mini 6. Na forach wsparcia producenta zaczęły bowiem pojawiać się skargi na nową aktualizację.

Chodzi dokładnie o problemy z ładowaniem, które pojawiły się po zainstalowaniu iPadOS 15.5. Użytkownicy zgłaszają (via MacRumors), że niezależnie od użytego kabla zasilającego lub zasilacza, bateria w ich urządzeniu po prostu się nie ładuje. Wedle niektórych, nawet przywrócenie ustawień fabrycznych nie rozwiązuje tego błędu. Normalnie zapewne można byłoby to uznać za wadę sprzętową, jednak dotyczy to zbyt wielu osób.

Poza tym, Apple przyjęło skargi i wystosowało wewnętrzną notatkę do autoryzowanych dostawców, w której stwierdzono, że nawet wymiana baterii nie rozwiąże problemów z ładowaniem, co jasno wskazuje na wadę oprogramowania. Co więc zrobić w takiej sytuacji? W notatce Apple doradza pracownikom swoich sklepów i usługodawcom, by poprosili użytkowników zgłaszających problem o zrestartowanie urządzenia.

Niestety, nie wiadomo, czy iPadOS 15.6 przyniesie rozwiązanie tego błędu, jednak jeśli macie problemy z ładowaniem swojego iPada Mini, możecie spróbować zainstalować wersję beta na swoim urządzeniu. Jak to zrobić?