Znamy polską cenę Xiaomi Smart Band 7, ale lepiej jeszcze chwilę poczekać z jej kupnem

Doczekaliśmy się, Xiaomi Smart Band 7 w końcu znalazł się w polskim sklepie Xiaomi, dzięki czemu poznaliśmy cenę, jaką za opaskę trzeba zapłacić w naszym kraju. Jednak jeśli już szykujecie kartę, to radzimy – wstrzymajcie się, bo producent szykuje promocję.

Pisząc Wam ostatnio o potwierdzeniu przez Xiaomi polskiej premiery opaski Smart Band 7, wspomnieliśmy o zamieszaniu, jakie producent robi z wprowadzaniem na rynek nowych produktów. Oficjalnie – opaska wejdzie do globalnej sprzedaży dopiero 13 lipca o 9:00 czasu polskiego, a premiera w naszym kraju nadal nie została ogłoszona. Mimo tego na stronie mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl już jest dostępna.

Ile kosztuje Xiaomi Smart Band 7?

Na razie opaskę znajdziemy tylko w sklepie producenta w cenie 249 zł, jednak od razu zalecamy Wam wstrzymanie się z zakupem. Jeśli wejdziecie w ofertę to zauważycie licznik odliczający czas do oferty specjalnej, która ruszy 15 lipca o 00:00, więc warto poczekać do tego czasu i skorzystać z przygotowanej przez Xiaomi promocji. Jej szczegółów jeszcze nie znamy, ale można spodziewać się obniżki ceny albo fajnego gratisu do zakupu.

Dla przypomnienia, Xiaomi Smart Band 7 charakteryzuje się 1,62-calowym ekranem AMOLED z funkcją Always On Display. Bateria o pojemności 180 mAh ma wystarczyć nawet na 14 dni pracy. Oczywiście nie zabrakło tutaj takich funkcji jak ciągle działający pulsoksymetr, który poinformuje nas za pomocą alarmu, gdy natlenienie krwi spadnie do 90%, 120 trybów sportowych, miernika zużycia kalorii, analizy treningów, monitorowania snu czy pomiaru tętna. Opaska łączy się ze smartfonem poprzez Bluetooth 5.2 i zapewnia wodoszczelność do 5 ATM.