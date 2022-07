Dyrektor Lenovo zaprzecza plotkom o śmiesznie małej baterii w składanym smartfonie Motorola RAZR 3

Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia dotyczące nowości na rynku składanych telefonów, to z pewnością nie ominęły was przecieki o nadchodzącej Motoroli RAZR 3. Sam smartfon, względem poprzedniej generacji, ma dostać ogrom ulepszeń, ale jednocześnie jego bateria ma mieć koszmarnie małą pojemność. A przynajmniej takie były doniesienia, którym teraz Lenovo zaprzecza.

Motorola RAZR 3 ma być flagowcem (prawie) pełną gębą

Wszystko wskazuje na to, że tym razem składany smartfon Motoroli będzie mógł spokojnie stawać w szranki z konkurencją. Producent unowocześni jego wygląd i zadba o topową specyfikację ze Snapdragonem 8+ Gen 1 na czele. Przecieki zdradziły nam na razie, że składany, 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED ma charakteryzować się rozdzielczością FHD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Ekran zewnętrzny urośnie z 2,7 cali do 3 cali. Aparat do selfie ma mieć 13 Mpix, zaś z tyłu znajdzie się czujnik główny 50 Mpix i ultraszerokokątny (z makro) 13 Mpix. Układ od Qualcomm ma być wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej.

Jakiś czas temu pojawiła się też informacja o pojemności baterii RAZR 3 i tutaj przestało być już tak dobrze. Wedle źródła – ogniwo zasilające nową składaną Motorolę miałoby mieć pojemność… 2800 mAh. Cóż, składane smartfony o konstrukcji typu clamshell nie dostają zbyt pojemnych ogniw. Ubiegłoroczny Samsung Galaxy Z Flip3 ma baterię o pojemności 3300 mAh, ale to zawsze o 500 mAh więcej. Tegoroczna generacja ma już (podobno) postawić na ogniwo 3700 mAh.

Wygląda jednak na to, że tym razem plotka okazała się (na szczęście) nieprawdziwa i w jej sprawie zabrał głos jeden z dyrektorów generalnych Lenovo, Chen Jin. Ten na Weibo (via IThome) zdementował powyższą plotkę twierdząc, że jest to specyfikacja poprzedniej Motoroli RAZR. Chociaż nie podał nam konkretnej pojemności, to przynajmniej możemy oczekiwać, że smartfon podziała nieco dłużej na jednym ładowaniu. Nie będą to zapewne jakiś zawrotny wzrost pojemności, ale i tak to lepsze niż marne 2800 mAh.