Już wiemy, kiedy ruszy globalna sprzedaż Xiaomi 12 Lite i opaski Smart Band 7

Ledwo co Xiaomi zaczęło zapowiadać rychłą premierę Xiaomi 12 Lite, a już poznaliśmy dokładną datę wydarzenia. Co istotne, wraz z nowym smartfonem, do globalnej sprzedaży trafi też wyczekiwana opaska Smart Band 7 i tak, trafi również do Polski.

Xiaomi ostatnio szaleje z nowościami. Zaledwie przed kilkoma dniami zadebiutowała seria Xiaomi 12S, a także Xiaomi Mi Band 7 Pro, a już szykuje się kolejne wydarzenie mające na celu wprowadzenie na rynek nowych urządzeń. Co istotne, o ile w przypadku poprzednich modeli premiera odbyła się tylko w Chinach, tak ta, wraz z rozpoczęciem sprzedaży, obejmie cały świat.

Ogłoszono datę globalnej premiery (i rozpoczęcia sprzedaży) Xiaomi 12 Lite i Xiaomi Smart Band 7

Kolejna generacja sportowej opaski producenta miała swój chiński debiut już jakiś czas temu, więc jej specyfikacja jest nam doskonale znana. Warto też zaznaczyć, że Xiaomi nieco miesza w tych swoich premierach. Niby dopiero co zapowiedziano nadchodzącą premierę modeli 12 Lite, a okazuje się, że w Azerbejdżanie jest on już dostępny w przedsprzedaży. W przypadku Mi Band 7 – ten dostępny jest już w kilku europejskich krajach, ale nadal nie w Polsce.

Cóż, zamieszanie jest i czasem trudno się w tym połapać. Jednak zerknijmy na to, co ogłoszono oficjalnie:

Xiaomi 12 Lite oficjalnie zadebiutuje 13 lipca 2022 roku, a o 9:00 czasu Polskiego rozpocznie się jego globalna sprzedaż,

O tej samej godzinie ruszy globalna sprzedaż opaski Xiaomi Smart Band 7 i Polacy też będą mogli ją kupić, choć na razie z poziomu oficjalnego sklepu na AlieExpress.

Jeśli zaś nie chcecie kupować opaski na tej platformie to nic straconego. Możecie poczekać do polskiej premiery, która odbędzie się… „wkrótce”. Niestety, Xiaomi nie podało nam żadnej konkretnej daty, więc w tym przypadku pozostaje uzbroić się w cierpliwość.