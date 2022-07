Xiaomi 12T Pro z rekordowym czujnikiem aparatu. Xiaomi idzie w ślady Motoroli?

Motorola szykuje się do premiery pierwszego na świecie smartfona wyposażonego w aparat o rozdzielczości 200 Mpix. Wygląda na to, choć będzie pierwsza to nie będzie jedyna, bo podobne plany ma także Xiaomi w związku z modelem Xiaomi 12T Pro.

Motorola moto X30 Pro, szerzej znana pod nazwą kodową Frontier, już wkrótce zadebiutuje w Chinach. Praktycznie od początku przecieki wiążą ten model z 200-megapikselowym czujnikiem Samsunga, a jeśli okaże się to prawdą, wówczas będzie to pierwszy na świecie smartfon z takim aparatem. Warto tutaj wspomnieć, że 200 Mpix ISOCELL HP1 zadebiutował już rok temu, ale do tej pory nie pojawił się w żadnym urządzeniu. Motorola będzie więc pierwsza, ale nie jedyna.

Plotki wskazują, że także Xiaomi 12T Pro dostanie aparat 200 Mpix

Xiaomi rozpoczęło drugą połowę roku z przytupem, wprowadzając na rynek serię Xiaomi 12S, w której pierwsze skrzypce gra model Ultra. Wszystkie te urządzenia są również pierwszym owocem współpracy producenta z firmą Leica. To jednak nie koniec flagowców na ten rok, bo w planach jest jeszcze kilka urządzeń, wśród których znajdziemy również Xiaomi 12T Pro.

Czytaj też: Motorola ujawniła kluczową cechę nadchodzącego modelu moto X30 Pro

Wedle najnowszych przecieków, będzie to kolejny model w portfolio Xiaomi, który będzie napędzany przez najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Na razie doniesienia zdradziły nam kilka szczegółów jego specyfikacji:

8 i 12 GB pamięci RAM,

256 GB pamięci wbudowanej,

ekran OLED z odświeżaniem 120 Hz,

bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 Hz.

Czytaj też: Apple zrezygnuje z umieszczania nowych układów w tańszych iPhone’ach? Zmiany ruszą z serią iPhone 14

Najistotniejsza jest jednak wzmianka o 200-megapikselowym aparacie, który podobno znajdzie się na pokładzie. Dodatkowo wspomina się też o „przystępnej cenie”, choć to akurat mówi nam bardzo niewiele. Na razie też niewiele więcej możemy powiedzieć o samym czujniku, choć wydaje się, że Xiaomi również sięgnie po ISOCELL HP1. Jest też nadzieja, że w porównaniu z Xiaomi 12S Ultra, możemy doczekać się globalnej premiery Xiaomi 12T Pro (11T Pro jest dostępny w naszym kraju).