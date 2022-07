Motorola ujawniła kluczową cechę nadchodzącego modelu moto X30 Pro

Motorola moto X30 Pro (szerzej znana jako Motorola Frontier) zbliża się do swojej premiery. Nic więc dziwnego, że producent ujawnia coraz więcej szczegółów na temat tego urządzenia.

Lipiec upłynie nam pod znakiem premier smartfonów napędzanych sprzed układ Snapdragon 8+ Gen 1. Za nami debiut serii Xiaomi 12S z modele Ultra na czele, a także serii ROG Phone 6 od Asusa. Z jednej strony mamy więc urządzenia nastawione na fotografię stworzone we współpracy z marką Leica, a z drugiej – gamingowe bestie. A czym na ich tle wyróżni się nadchodząca Motorola?

moto X30 Pro dostanie 200-megapikselowy czujnik od Samsunga

Tak, to ma być najistotniejsza cecha tego smartfona, o którym przecieki mówiły niemalże od początku roku. Ukrywająca się pod nazwa kodową Frontier, Motorola moto X30 Pro powoli zbliża się do premiery. Z tego co wiemy, największą innowacją na pokładzie ma być właśnie 200-megapikselowy czujnik (prawdopodobnie Samsung ISOCELL HP1). Jak ujawniła Motorola, ten ma mieć rozmiar 1/1,22 cala, czyli nieco mniejszy niż czujnik, który znalazł się na pokładzie Xiaomi 12S Ultra.

Choć ISOCELL HP1 został przez Samsunga zaprezentowany w ubiegłym roku, to nadal żaden producent nie umieścił go w swoim smartfonie. Jeśli przypuszczenia okażą się prawdziwe, a wszystko na to wskazuje, moto X30 Pro będzie pierwszym na świecie smartfonem wyposażonym w aparat o takiej rozdzielczości.

W kwestii pozostałej specyfikacji, to od dłuższego czasu przecieki są raczej zgodne. Oprócz wspomnianego wyżej Snapdragona 8+ Gen 1 dostaniemy tutaj najszybsze (jak na Motorolę) ładowanie 125 W, baterię o pojemności 4500 mAh, a także zakrzywiony, 6,73-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i z odświeżaniem 144 Hz. Wspomina się również, że 200-megapikselowej jednostce głównej będą towarzyszyć 50- i 12-megapikselowe obiektywy z tyłu, a także aparat do selfie o rozdzielczości 60 Mpix.