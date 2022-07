Asus ROG Phone 6 i 6 Pro oficjalnie. Gamingowe bestie z nowym Snapdragonem na pokładzie

Lipiec upłynie nam pod znakiem premier smartfonów napędzanych przez Snapdragona 8+ Gen 1. Za nami premiera Xiaomi 12S i nowych gamingowych modeli od Asusa. Zerknijmy na ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro.

Marka ROD Phone weszła na rynek w 2018 roku, wprowadzając do sprzedaży gamingowe modele przeznaczone dla entuzjastów gier mobilnych. Dziś, zgodnie z zapowiedziami, odbyła się premiera szóstej generacji urządzeń Asusa.

Premiera serii ROG Phone 6. Co mają do zaoferowania?

W zasadzie oba modele są do siebie bardzo podobne. Jak już wspomnieliśmy, oba napędza układ Snapdragon 8+Gen 1, chociaż w różnych konfiguracjach pamięci. Podstawowy ROG Phone 6 ma do dyspozycji 12 lub 16 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci wbudowanej, zaś w modelu Pro dochodzi jeszcze wariant 18 GB. Zadbano oczywiście o odpowiedni system chłodzenia, który przerobiono tak, by sprostać wymaganiom nowego procesora, obniżając jego temperaturę pod obciążeniem nawet o 10 °C.

Za zasilanie odpowiada dwukomorowa bateria o łącznej pojemności 6000 mAh z ładowaniem przewodowym 65 W. Do dyspozycji dostajemy dwa porty USB – jeden na dole, zaś drugi z boku urządzenia. Mamy też programowalne ultradźwiękowe przyciski AirTrigger po prawej stronie i z tyłu telefonu, dwa głośniki, potrójne mikrofony, przestrzenny dźwięk Dirac Virtuo i gniazdo słuchawkowe. Smartfony odporne są też na zachlapanie zgodnie z normą IPX4, zaś ekran chroni szkło Corning Gorilla Glass Victus.

ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro wyposażone zostały w 6,78-calowe wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2448 pikseli, częstotliwości odświeżania 165 Hz i częstotliwość próbkowania dotykowego wynosi teraz 720 Hz. W trybie automatycznym jasność szczytowa osiąga poziom 1200 nitów. Oprócz trybu 165 Hz, wyświetlacz można ustawić na 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz lub 144 Hz w zależności od preferencji.

Jak to zwykle bywa w przypadku gamingowych smartfonów, na fotograficzne szaleństwa nie ma co liczyć. Konfiguracja aparatów jest dość podstawowa, bo do selfie mamy tu 13-megapikselowy czujnik Sony IMX663, zaś z tyłu umieszczono 50-megapikselowy aparat główny (Sony IMX766), czujnik ultraszerokokątny 13 Mpix i makro 5 Mpix.

ROG Phone 6 z 12 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej w Europie kosztować będzie 999 euro, zaś ROG Phone 6 Pro w wersji 18/512 GB – 1299 euro.