YouTube w końcu udostępnia funkcję Picture-in-Picture na iOS i iPadOS

Minął rok od ogłoszenia, że YouTube na iOS i iPadOS dostanie tryb Picture-in-Picture (PiP). Od tego czasu trwały intensywne testy tego trybu, w czasie których użytkownicy mogli korzystać z niego po ręcznym włączeniu. Teraz przyszedł w końcu czas na udostępnienie PiP wszystkim.

Picture-in-Picture („Obraz w obrazie”) to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia wyświetlanie wideo w formie mniejszego ekranu nad innymi uruchomionymi aplikacjami czy programami. Dokładnie w ten sam sposób działa to w serwisie YouTube na Androidzie. W USA jest ona dostępna dla każdego, ale w innych krajach, w tym Polsce, zarezerwowana jest tylko dla użytkowników Premium. Przed rokiem nie była ona dostępna również dla posiadaczy urządzeń z iOS czy iPadOS. Warto tutaj zaznaczyć, że system Apple daje użytkownikom taką możliwość z poziomu systemu, ale do tej pory „obraz w obrazie” nie działał w mobilnej aplikacji YouTube. Można go było za to uruchomić włączając serwis z poziomu przeglądarki.

Czytaj też: Seria iPhone 14 będzie droższa od poprzedniej generacji smartfonów Apple. Jak wysokie będą podwyżki?

Tryb Picture-in-Picture trafia w końcu do wszystkich użytkowników YouTube Premium na iOS i iPadOS

Rok temu ruszyły jednak testy tej funkcji, w ramach których udostępniono chętnym użytkownikom nowy tryb, choć dotyczyło to jedynie użytkowników Premium, którzy mogli włączyć ją ręcznie. Testy zakończyły się w kwietniu tego roku i od tamtej pory Google milczało na ten temat. Wydaje się, że po prostu kończyło jej opracowywanie, bo teraz Picture-in-Picture zacznie być wdrażany dla wszystkich. A właściwie prawie dla wszystkich, bo to zależy od rynku i posiadanej wersji systemu.

Czytaj też: Specyfikacja i cena Xiaomi 12 Lite już bez tajemnic. Smartfon zadebiutował oficjalnie

Po pierwsze, PiP na YouTube zarezerwowane jest dla urządzeń z systemem iOS 15 i iPadOS 15 lub nowszym. Po drugie, na całym świecie dostęp do tego trybu dostaną użytkownicy Premium, zaś w Stanach Zjednoczonych także ci, którzy korzystają z darmowej wersji serwisu (reklamy nadal będą wyświetlane, dodatkowo dotyczy to tylko treści „niemuzycznych”). Dokładnie nie wiemy, kiedy ruszy wprowadzanie nowości, bo Google określiło tylko, że stanie się to „w ciągu najbliższych kilku dni”, więc jeszcze trzeba uzbroić się w trochę cierpliwości.

Czytaj też: Samsung zrezygnuje z umieszczania układów Exynos w serii Galaxy S23?

Aby włączyć funkcję Picture-in-Picture na YouTube na iOS i iPadOS należy wejść w Ustawienia>Ogólne i tam włączyć tryb. Jeśli tego nie zrobimy, nadal domyślnie będziemy korzystać z odtwarzania w tle. Decyzja o tym, że tak właśnie działać będzie ta funkcja podjęto na podstawie opinii wystawionych przez uczestników testów.