Porównanie modułów DDR5. Czy warto przepłacać za podkręcone modele?

Wystarczy jeden rzut oka na oferty pamięci DDR5, aby zrozumieć, że na ten moment segment podstawowych DDR5 i tych podkręconych, to dwa zupełnie inne światy. Dlatego też niejaki Rauf (overclocker ze Szwecji) postanowił stworzy porównanie modułów DDR5 i odpowiedzieć na pytanie czy warto przepłacać za podkręcone modele.

Specjalne porównanie modułów DDR5 odpowiada na pytanie, czy lepiej zwiększać taktowanie, czy obniżać opóźnienia. Dodatkowo poznaliśmy różnice wydajności między DDR5 różnej klasy

Na ten moment najłatwiej kupić podstawowe DDR5 zgodne z konfiguracją JEDEC, czyli DDR5-4800, których cena za 16 GB wynosi ~800 zł, a za 8 GB 500 zł. Dopłata do DDR5-6000 wymaga już dołożenia około 200 złotych w przypadku opcji 16 GB i przynajmniej 300 zł przy 32 GB zestawach (2×16 GB). Mówię tutaj o najtańszych opcjach (Kingston Fury Beast), bo kiedy popatrzymy na inne moduły w Polsce, różnice ceny podskoczą o kilka stówek.

Innymi słowy, jeśli już ktoś zdecyduje, że koniecznie potrzebuje DDR5, ma do wyboru sięgnięcie po podstawowe moduły DDR5-4800 albo te podkręcone o kilkaset MHz, czyli droższe i trudniejsze do kupienia. Dlatego tak ważne jest w obecnych czasach porównanie modułów DDR5 na poziomie tych podstawowych i podkręconych, a dokładniej mówiąc, odpowiedź na to, „czy warto”.

To pytanie zadał sobie wspomniany overclocker, porównując trzy moduły DDR5 z różnymi kośćmi pamięci (Microna, Samsunga i Hynixa). Okazuje się, że jak na ten moment, to Hynix dostarcza najwydajniejsze DRAM, za nim plasuje się Samsung, a na szarym końcu znalazł się Micron.

OCPC DDR5-4800 (C38-38-38-77 @ 1.1V) – Micron

G.Skill DDR5-6000 (C40-40-40-76 @ 1.3V) – Samsung

ES DDR5-6133 (C40-40-40-76 @ 1.1V) – Hynix

Tak też porównanie dotyczyło przede wszystkim różnic pod kątem taktowania, ale też opóźnień, które w najtańszych DDR5 były naturalnie najniższe. Na pierwszy ogień poszło porównanie pamięci bez żadnych usprawnień z wykorzystaniem testu Geekbench 3, gdzie najsłabsze DDR5 rzeczywiście wypadły gorzej o nawet 28%, ale z wykorzystaniem specjalnego profilu dostępnego na płycie ASUS ROG Maximus, najważniejsze różnice (w obliczeniach na zmiennoprzecinkowych i zwyczajnych INTach) zostały nieco zatarte.

W porównaniu po prawej funkcja płyty głównej zmieniła ustawienia na:

OCPC DDR5-5200 (C36-39-35-55) – Micron

G.Skill DDR5-6000 (C32-35-35-52) – Samsung

ES DDR5-6133 (C30-37-37-28) – Hynix

Ciekawiej robi się przy dwóch poniższych wykresach, na których porównuje się wydajność pamięci w podstawowych ustawieniach, dostosowanych przez płytę główną i przez samego overclockera (kolejno po lewej).

Wykres z prawej wskazuje z kolei różnice wydajności, jakie można uzyskać przy zabawie z podwyższaniem zegarów lub obniżaniem opóźnień drugorzędnych. Największe wzrosty odnotowano właśnie po obniżeniu opóźnień, co na tle początkowych porównań zaciera różnice wydajności między trzema modułami, sugerując, że na ten moment rozwoju DDR5… może nie warto przepłacać?