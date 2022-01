Meta buduje najszybszy superkomputer na Świecie. Na razie jest tylko bardzo szybki

Firma Meta pochwaliła się zakończeniem pierwszej fazy budowy swojego superkomputera o nazwie AI Research SuperCluster, który ma być najmocniejszym superkomputerem na świecie. Jego głównym zadaniem będzie trenowanie algorytmów SI.

AI Research SuperCluster będzie w stanie wykonywać do 5 eksaflopów obliczeń o mieszanej precyzji. Aktualnie, czyli w tzw. pierwszej fazie, maszyna wykorzystuje moc obliczeniową 760 systemów Nvidia DGX A100 skłądających się z 6080 procesorów graficznych połączonych za pomocą sieci Quantum InfiniBand, która jest w stanie przesyłać 200 Gigabitów danych na sekundę.

Tak duża wydajność potrzebna jest do trenowania algorytmów SI w oparciu o ogromne zbiory danych, których rozmiar – wg zapewnień inżynierów Mety – ma dochodzić do eksabajta, czyli 1000 petabajtów.

Superkomputer RSC będzie coraz szybszy

Do końca tego roku, RSC zostanie rozbudowany i będzie korzystał z ok. 16 tys. GPU Nvidii, a docelowo ma być po prostu najszybszym superkomputerem na świecie. Już teraz zresztą jego wydajność jest dość imponująca – inżynierowie chwalą się, że trenowane przy pomocy RSC algorytmy do przetwarzania języka naturalnego uczą się trzy razy szybciej, niż w przypadku trenowania ich przy pomocy poprzedniego superkomputera, z którego korzystała firma Meta. Jeśli chodzi o zadania i algorytmy związane z rozpoznawaniem obrazów, RSC radzi sobie 20 razy szybciej od swojego poprzednika.

Meta liczy na to, że jej nowy superkomputer pozwoli na tworzenie kompleksowych algorytmów, które będzie można wykorzystać np. w metawersum do przetwarzania obrazów, tekstu i wideo w ramach jednej czynności, bez podziału na poszczególne kategorie.

Na oficjalnym blogu projektu RSC możemy przeczytać, że moc obliczeniowa RSC będzie wykorzystywana do tworzenia zupełnie nowych algorytmów SI, które będą w stanie tłumaczyć w czasie rzeczywistym z jednego języka na kilka innych, tak aby duża grupa przebywająca w tym samym miejscu w metawersum mogła bezproblemowo komunikować się między sobą. Nie wspominając już o tym, że nowy superkomputer Mety z pewnością zostanie wykorzystany do tworzenia samego metawersum.