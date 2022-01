Międzynarodowa Stacja Kosmiczna z kolejnym życiem. NASA przedłuży jej misję

Jeśli nie stanie się nic nieprzewidywanego, to Międzynarodowa Stacja Kosmiczna podziała do co najmniej 2030 roku. To znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano.

Decyzję w tej sprawie podjęła NASA dzięki zgodzie ze strony administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. W efekcie ISS nie tylko będzie działała przez kolejnych niemal dziesięć lat. Agencja zamierza bowiem kontynuować współpracę z zagranicznymi partnerami, takimi jak europejska ESA, japońska JAXA, kanadyjska CSA oraz rosyjski Roskosmos.

Czytaj też: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna nadal w tarapatach. Nie milkną echa rosyjskich testów

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest symbolem pokojowej międzynarodowej współpracy naukowej i od ponad 20 lat przynosi korzyści ludzkości w postaci ogromnych osiągnięć naukowych, edukacyjnych i technologicznych. Cieszę się, że administracja Biden-Harris zobowiązała się do kontynuowania działalności stacji do 2030 roku. Bill Nelson, administrator NASA

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma funkcjonować co najmniej do 2030 roku

Jak wynika z udostępnionych przez NASA informacji, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna w ciągu ostatnich 20 lat stanowiła miejsce prowadzenia około trzech tysięcy eksperymentów. Ich autorami było ponad 4200 naukowców z całego świata, co jest pokłosiem faktu, że swój udział w funkcjonowaniu ISS mają mieszkańcy 110 krajów. Jej działalność znacząco poprawiła nasze rozumienie tego, jak kosmiczne środowisko wpływa na funkcjonowanie ludzi oraz innych zwierząt czy materiałów. Mówi się też, że stacja dostarczy kluczowych informacji związanych z kolonizacją Marsa.

Czytaj też: Na Księżycu stanie bezzałogowa stacja. Chińczycy podali konkretną datę

Reklama

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zyskała swoich pierwszych mieszkańców w 2000 roku i bez większych awarii przetrwała kolejnych 21 lat. I choć jej długowieczność jest godna podziwu, to eksperci nie sądzą, by udało się jej przetrwać po 2030 roku. Może się więc okazać, że decyzja o przedłużeniu funkcjonowania ISS będzie ostatnią taką. Kiedy już jej funkcjonowanie się zakończy, NASA zaoszczędzi około miliarda dolarów. Taka kwota zostanie wtedy przeznaczona na rzecz realizacji innych przedsięwzięć, związanych między innymi z eksploracją Księżyca, Marsa, a nawet bardziej odległych obiektów.