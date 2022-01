Najjaśniejszy laser w historii będzie 10 tys. razy jaśniejszy od obecnego rekordzisty

Najjaśniejszy na świecie laser rentgenowski jest bliski ukończenia. LCLS-II będzie w stanie produkować obrazy atomów milion razy na sekundę. Przyda się do zaawansowanych eksperymentów fizycznych, porównywalnych do tych przeprowadzanych przez Wielki Zderzacz Hadronów.

W placówce SLAC National Accelerator Laboratory, należącego do Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, trwa budowa najjaśniejszego lasera na świecie. Instrument nazwany Linac Coherent Light Source II (LCLS-II) po uruchomieniu będzie 10 000 razy jaśniejszy niż jakiekolwiek tego typu urządzenie stworzone przez człowieka.

LCLS-II powstaje ok. 9 m pod powierzchnią ziemi, w pobliżu Uniwersytetu Stanforda. Będzie on naturalnym następcą lasera LCLS-I, który został uruchomiony w 2009 r. i jest w stanie wytworzyć wiązkę 120 impulsów światła na sekundę. LCLS-II znacznie pobije ten rekord i wytworzy aż milion impulsów na sekundę.

Myślę, że można powiedzieć, że LCLS-II zapoczątkuje nową erę w nauce. Nowy laser jest zdolny do wytwarzania impulsów o długości poniżej femtosekundy. Femtosekunda ma się tak do sekundy, jak sekunda do wieku Wszechświata. To pozwoli na przeprowadzanie eksperymentów, które nigdy wcześniej nie były możliwe.

dr James Cryan, pracownik naukowy SLAC