Naukowcy oszukali przyrodę. Nowe supercząsteczki zrewolucjonizują medycynę

Międzynarodowy zespół badawczy stworzyli supercząsteczki, które mogą zrewolucjonizować naukę. Udało się to, gdyż oszukali tzw. chiralność, czyli jedną z podstawowych cech przyrody, o istnieniu której wielu mogło nawet nie zdawać sobie sprawy.

Nowo odkryta supercząsteczka to połączenie DNA i peptydów. Te drugie są wykorzystywane m.in. do tworzenia syntetycznych białek i różnych nanostruktur.

Jeśli połączysz te dwie rzeczy, tak jak my to zrobiliśmy, otrzymasz bardzo potężne narzędzie molekularne, które może wprowadzić nas do następnej generacji nanotechnologii. Może pozwolić nam na tworzenie bardziej zaawansowanych nanostruktur, np. do wykrywania chorób.

prof. Chenguang Lou z Wydziału Fizyki, Chemii i Farmacji Uniwersytetu Południowej Danii