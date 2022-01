Niewidzialne kody kreskowe na wydrukach 3D, czyli InfraredTags

Często skanujecie kody kreskowe albo QR? Taką możliwość mają już wszystkie smartfony, czy to za pośrednictwem wbudowanej funkcji w aplikacji Aparat, czy dedykowanej apce. Te „klucze” do informacji, które od razu odsyłają nas do odpowiedniej strony są z nami od lat i nadal nie rozwiązano ich największego problemu – podatności na ścieranie. Dlatego też zespół z MIT zajął się tym problemem, projektując InfraredTags, czyli w tłumaczeniu „kody kreskowe na podczerwień”.

InfraredTags, czyli jak ukryć kody kreskowe i QR w wydrukowanych w 3D produktach

Za technologię InfraredTags odpowiadają naukowcy pod kierownictwem Mustafy Doga Dogana, który wpadł na ten pomysł, kiedy dowiedział się, że już teraz smartfony mogą mieć wbudowane kamery na podczerwień. Z nimi InfraredTags jest bezpośrednio powiązane i rozwiązuje dwa największe problemy, które dręczą zwyczajne naklejki z kodami kreskowymi, czyli estetykę i niską wytrzymałość. Dokonuje tego w „prosty” sposób, bo integrując kody kreskowe bezpośrednio w wydrukowanym produkcie, które są niewidoczne gołym okiem.

Pomysł obejmuje wykorzystanie obecnych już na rynku komercyjnym plastikowych filamentów do druku 3D, które są nieprzezroczyste dla światła widzialnego, ale przepuszczają światło podczerwone. To umożliwia osadzanie danych na dwa sposoby. Pierwszy polega na wyryciu wzoru maleńkich szczelin powietrznych w warstwie plastiku, która jest pokryta gładką warstwą ochronną. Szczeliny reprezentują jedynki i zera, dzięki czemu mogą być odczytywane przez kamerę na podczerwień w formie kodu binarnego.

Drugie podejście polega na wykorzystaniu połączenia tworzyw sztucznych, a dokładniej mówiąc, takiego, które jest nieprzejrzyste dla światła podczerwonego i takiego, które jest. W takiej konfiguracji można stworzyć bardziej tradycyjne kody kreskowe lub QR, które ciągle są ukryte przed naszymi oczami, ale nie przed aparatem smartfona. Dokonuje się tego poprzez zakrywanie kodów wydrukowanych na warstwie blokującej światło podczerwone warstwą, którą to jest w stanie penetrować.

Potwierdzenie sensu tej technologii przyjęło już postać kubków, routerów i kontrolera do gier, a jej zastosowanie może wnieść VR i urządzenia kontrolowane z wykorzystaniem smartfonów na nowy poziom.