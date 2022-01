Oppo Find X5 będzie wyposażony w Dimensity 9000

Wedle najnowszych doniesień, Oppo wyposaży podstawowy model w serii Oppo Find X5 w najnowszy chipset od MediaTek, czyli Dimensity 9000. Przy okazji poznaliśmy specyfikację tego smartfona.

Najpierw krótkie wyjaśnienie, dlaczego właściwie Find X5 a nie X4, skoro ostatnią debiutującą serią było Find X3. Otóż producent zdecydował się na pominięcie numeru „cztery”, który w kulturze chińskiej uznawany jest za pechową liczbę. Skoro to już sobie wyjaśniliśmy, możemy przejść do najważniejszego.

Specyfikacja Oppo Find X5

O tej serii mówi się już od dłuższego czasu. Choć plotki wskazują na istnienie trzech modeli – podstawowego, Pro i Lite – doniesienia skupiają się tylko na dwóch pierwszych wariantach. Spore kontrowersje wywołał wygląd modelu Pro, bo Oppo zdecydowało się na wyspę aparatów o nieregularnym kształcie z łagodnie opadającymi bokami. Rendery zostały potwierdzone przez prawdziwe zdjęcia, więc raczej w dniu premiery pod tym względem nie zostaniemy zaskoczeni. Nie wiemy też, czy podobny design będzie charakteryzował pozostałe modele w serii.

Render Oppo Find X5 Pro Źródło: Prepp

Jeśli chodzi o specyfikację, to dzięki znanemu leaksterowi Digital Chat Station dowiedzieliśmy się, co do zaoferowania będzie miał podstawowy model, czyli Oppo Find X5. Przede wszystkim będzie on wyposażony w procesor Dimensity 9000 – najnowszy flagowy chipset MediaTek wykonany w najnowocześniejszym obecnie procesie litograficzny 4 nm. SoC składa się łącznie z ośmiu rdzeni – czterech energooszczędnych Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz, trzech Cortex A710 o taktowaniu 2,85 GHz oraz najwydajniejszego Cortex-X2 z zegarem aż 3,05 GHz. Nowy Dimensity może współpracować z pamięcią LPDDR5X, przechwytywać wideo 4K HDR z trzech kamer jednocześnie i umożliwia nagrywanie nocne (Super Night Video Recording). Możliwa jest też obsługa smartfona z ekranem o rozdzielczości WQHD+ z odświeżaniem 144 Hz albo FHD+ z odświeżaniem aż 180 Hz.

Przeciek zdradza nam, że Oppo wyposaży Find X5 w baterię o pojemności 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie przewodowe z mocą 80 W, bezprzewodowe 50 W i wsteczne 10 W. Mowa również o konfiguracji aparatów, składającej się z dwóch kamer o rozdzielczości 50 Mpix (prawdopodobnie będą to czujniki Sony IMX766) i jednej 13 Mpix. Mówi się, że jeden z aparatów będzie podstawowym obiektywem z ISO, drugi ma zapewnić szeroki kąt, zaś trzeci ma być teleobiektywem z 2-krotnym zoomem.

Render Oppo Find X5 Pro Źródło: Prepp

Wiemy też, że Oppo Find X5 ma zaoferować nam 6,7-calowy wyświetlacz Samsung E5 AMOLED z najnowszą technologią LTPO 2.0 i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Aparat do selfie ma mieć rozdzielczość 32 Mpix (Sony IMX709).